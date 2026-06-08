AUR cere statului și lui Nicușor Dan să tragă Ucraina la răspundere pentru incidentul cu drona de la Constanța

Statul român nu vede dezinformarea anti-România acolo unde aceasta există cu adevărat, atrage atenția Alianța pentru Unirea Românilor, în contextul incidentului cu drona de la Constanța.

La data de 5 iunie 2026, în apele teritoriale ale României au pătruns 4 drone navale ucrainene, având la bord sute de kilograme de combustibil fiecare. Una a pătruns în Portul Constanța, unde a fost detonată, cu riscul provocării unui dezastru de mari proporții, amintește partidul.

AUR îi cere lui Nicușor Dan să nu mai caute justificări pentru acțiunea Ucrainei

AUR solicită urgent, într-o comunicare publică de luni, ca statul român și președinteșele să nu mai încerce să justifice acțiunea Ucrainei.

Ca reacție la aceste grave evenimente, reprezentanții statului român și, în primul rând, președintele României, Nicușor Dan, au ales să justifice acțiunea Ucrainei ca fiind un efect al agresiunii ruse și să exonereze de răspundere acest stat.

Această lipsă de fermitate în apărarea intereselor naționale a determinat Ucraina ca, în loc să își asume răspunderea pentru evenimente, să treacă la atac, declanșând un război informațional împotriva României, inclusiv în spațiul public românesc, folosindu-se de agenți de influență.

Temele de dezinformare propagate de Ucraina, potrivit AUR

Deși Ucraina este beneficiara unui sprijin consistent din partea României și este, totodată, unica răspunzătoare pentru gravul incident din 5 iunie, aceasta atacă statul român prin agenții săi de influență, promovând următoarele teme de dezinformare:

1. România ar încălca sancțiunile aplicate Rusiei privind comerțul cu petrol, prin primirea în porturile românești a unor petroliere sub diferite pavilioane, care ar descărca petrol rusesc adus din Portul Novorossiisk pentru rafinăriile din România.

2. Pasămite, pentru că România ar fi încălcat sancțiunile impuse Rusiei, ar fi răspunzătoare pentru gravul incident de la Constanța și s-ar fi expus singură acțiunilor Ucrainei, care își arogă, de la sine putere, acest drept.

Cum au eludat realitatea din teren autoritățile ucrainene

3. Reprezentanții Ucrainei, în loc să comunice oficial scopul prezenței dronelor în apele românești, au preferat să transmită, prin agenții de influență din România, că misiunea acestora ar fi fost interceptarea și distrugerea navelor care urmau să iasă din porturile românești și pe care Ucraina le consideră ca făcând parte din așa-zisa „flotă fantomă”, prin intermediul căreia Rusia ar încălca sancțiunile.

4. Agenții de influență ai Ucrainei din România au prezentat o listă de nave care, pasămite, ar fi intrat și ieșit în repetate rânduri din porturile românești, deși s-ar fi aflat sub sancțiuni.

România are toate sistemele de prevenție viabile în portul Constanța

Formațiunea de opoziție mai avertizează în legătură cu ceea ce numește „campania de dezinformare derulată de Ucraina împotriva României prin intermediul unor agenți de influență români“ și invocă:

Tăcerea lașă și incompetentă a oficialilor de la București sugerează o vină pe care România nu o are. România își respectă riguros obligațiile internaționale privind aplicarea sancțiunilor impuse Rusiei. Există de mulți ani în funcțiune sistemul VTSM (Vessel Traffic Management System), prin care se transmit automat căpităniilor porturilor date privind navele, încărcătura și membrii echipajului.

Mai concret, în port funcționează un sistem Lockheed Martin

Dezinformarea agenților de influență ai Ucrainei încearcă să mistifice o situație reală, și anume faptul că rafinăriile românești se aprovizionează în continuare cu petrol prin terminalul din Portul Novorossiisk. Însă petrolul provine din Kazahstan, stat care nu este supus sancțiunilor. Conform surselor oficiale, respectiv ministrului român al Apărării, niciuna dintre navele prezentate de agenții de dezinformare nu figura pe listele de sancțiuni ale UE și SUA la datele la care au intrat în porturile românești. (…)

Dreptul internațional al mării interzice Ucrainei să atace nave civile aflate sub pavilion neutru

Dreptul internațional

Pândirea navelor în largul porturilor românești, cu scopul de a ataca nave care ies din porturile noastre, seamănă foarte mult cu instituirea unei blocade și reprezintă un act deosebit de ostil la adresa României. (…) se mai arată în comuicat, care poate fi citit integral AICI.

AUR solicită conducerii statului român, președintelui și CSAT să ceară Ucrainei să coopereze pe deplin și cu sinceritate pentru lămurirea circumstanțelor incidentului. De asemenea, solicită Ucrainei să înceteze acțiunile militare desfășurate în apropierea României, precum și campaniile de dezinformare împotriva țării noastre și orice alte acte ostile.

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