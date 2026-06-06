Avionul experimental X-59 al NASA a zburat pentru prima dată cu viteză supersonică, atingând Mach 1,1 în timpul unui test desfășurat în California, potrivit Euronews.

Avionul experimental X-59 al NASA a depășit pentru prima dată viteza sunetului

Avionul experimental X-59 al NASA a depășit pentru prima dată viteza sunetului, marcând un moment important în programul agenției pentru dezvoltarea zborului supersonic silențios.

Pilotul de test Jim „Clue” Less a decolat și a aterizat la baza aeriană Edwards din California, atingând o viteză maximă de aproximativ Mach 1,1 (1.147 km/h) și o altitudine de 13.228 de metri.

Zborul a început vineri, la ora locală 11:08, și a durat 81 de minute. În timpul testului, echipa de ingineri a analizat comportamentul aeronavei atât la viteze subsonice, cât și supersonice.

16 zboruri de test în ultimele 90 de zile

Reușita vine după o perioadă intensă de teste. De la primul zbor efectuat pe 28 octombrie 2025, echipa a realizat 16 zboruri în ultimele 90 de zile.

„Sunt recunoscător echipei NASA și Lockheed Martin Skunk Works pentru ajutorul oferit pentru a ajunge în acest punct și sper ca aceasta să fie prima dintre numeroasele colaborări pe măsură ce reconstruim portofoliul de aeronave experimentale X-plane al NASA”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman.

Aeronava este proiectată să reducă zgomotul produs la viteze supersonice

X-59 a fost proiectat să zboare cu viteze supersonice, generând doar un zgomot redus, în locul puternicului boom sonic asociat în mod normal cu depășirea vitezei sunetului.

Pe durata testului, un avion F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru a monitoriza aeronava X-59.

Boom-urile sonice produse de F-15 au acoperit orice sunet generat de X-59 în timpul zborului.

Un nou test este programat în următoarele zile

În următoarele zile, aeronava este așteptată să efectueze primul zbor în condiții de misiune.

În cadrul acestui test, X-59 ar urma să atingă o viteză de croazieră de Mach 1,4 (1.489 km/h) și o altitudine de aproximativ 16.764 de metri.

Și la acest zbor aeronava va fi însoțită de un avion de monitorizare. Aceste condiții vor reprezenta baza de referință pentru viitoarele zboruri pe care X-59 le va efectua deasupra mai multor comunități din Statele Unite.

Datele colectate vor fi transmise autorităților de reglementare

Prin aceste zboruri, NASA urmărește să colecteze date privind modul în care oamenii percep zgomotul redus produs de aeronava supersonică.

Ulterior, agenția va transmite rezultatele către autoritățile de reglementare din Statele Unite și către organisme internaționale, pentru a contribui la stabilirea unor noi standarde privind zgomotul produs de aeronavele supersonice.