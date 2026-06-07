Prima pagină » Știri » Ucraina a prezentat scuze Greciei pentru un incident naval cu o dronă. Niciun cuvânt adresat României pentru drona explodată în Portul Constanța

Ucraina a prezentat scuze Greciei pentru un incident naval cu o dronă. Niciun cuvânt adresat României pentru drona explodată în Portul Constanța

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În data de 5 iunie, Ucraina și-a cerut scuze Greciei pentru incidentul în care a fost descoperită o dronă navală lângă insula Lefkada. În aceeași zi, o altă dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța, în jurul orei 10:30. Din fericire, nu au existat victime, dar a fost dată alarma generală pe întreg litoralul românesc. Ne aflăm în fața a două spețe nu numai îngrijorătoare, ci și asemănătoare. Drone ucrainene „rătăcite” ajung în apele teritoriale ale altor țări, iar pericolul este unul major.

Vezi galeria foto
7 poze

Ceea ce surprinde, însă, este modul cel puțin ciudat în care au (re)acționat autoritățile din Ucraina.

  • Pe de o parte, Ucraina – prin purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi a transmis scuze Greciei pentru drona scăpată de sub control.
  • Pe de altă parte, Ucraina nu a cerut scuze României pentru drona maritimă ucraineană care ar fi putut provoca o tragedie în Portul Constanța.

Pare că liderul ucrainean Volodimir Zelenski a judecat cu două măsuri în aceste spețe alarmante asemănătoare în care chiar dronele Ucrainei au ținut capul de afiș.

În același timp, spre deosebire de România, Grecia a protestat vehement după incidentul din luna mai, iar tensiunile diplomatice dintre cele două țări s-au „aprins”. În România, subiectul „Ucraina” pare a fi tabu, iar un protest la nivel diplomatic a lipsit.

Drona ucraineană găsită de pescarii greci a declanșat o acțiune diplomatică în forță a Greciei

Tensiunile diplomatice dintre Grecia și Ucraina au izbucnit după ce, în data de 7 mai, pescarii grei au descoperit, surprinși, o dronă maritimă lângă insula Lefkadia.

Foto: ekathimerini.com

Grecia a emis un protest diplomatic oficial către Ucraina – pe 3 iunie – cu privire la incident.

În acest protest oficial, Grecia a susținut că prezența dronei ucrainene reprezenta o amenințare pentru traficul maritim și ar fi putut duce la victime civile sau daune mediului.

  • Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Lana Zochiou, a declarat că oficialii greci au ridicat problema direct cu autoritățile ucrainene și partenerii internaționali în urma unei anchete privind drona, despre care Atena a transmis că „a pus în pericol grav traficul maritim”.
  • Ministrul grec de externe – Giorgos Gerapetritis – a informat-o pe șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, despre concluziile anchetei.

Giorgos Gerapetritis l-a contactat și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. A discutat problema și cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în timpul unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE, la Limassol.

Giorgos Gerapetritis / Foto – Wikipedia

Grecia a efectuat, de asemenea, demersuri diplomatice oficiale către Kiev pe 28 și 29 mai, atât oral, cât și în scris, la Atena și Kiev.

Ucraina a prezentat scuze Greciei și a mulțumit pentru „sprjinul ferm” acordat

„A fost rezultatul unor circumstanțe cauzate de agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei”a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi.

Acesta a adăugat că Kievul rămâne angajat față de dreptul internațional și siguranța maritimă și caută să prevină incidente similare în viitor.

Tykhyi a mulțumit poporului grec pentru „sprijinul ferm” acordat Ucrainei. A insistat în a spune că Kievul prețuiește foarte mult relațiile sale de prietenie cu Atena.

„Partea ucraineană este convinsă că acest incident, la fel ca evenimente similare din alte regiuni, demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare nu numai pentru țara noastră, ci și pentru statele vecine prietene, Europa și lumea în general”, a declarat Tykhyi.

Două incidente cu drone ucrainene, dar Volodimir Zelenski a prezentat scuze doar Greciei, nu și României / Foto – Mediafax

România nu merită scuzele Ucrainei?

5 mai 2026. Portul Constanța – 10:30. O dronă maritimă ucraineană intră în modul „autodistrugere” și explodează. Pe lângă drona care s-a autodistrus în Portul Constanța, a doua dronă s-a detonat sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța.

Alte două au explodat la aproximativ 145 de km est de Constanța.

  • Discutăm despre un incident mult mai grav decât cel din Grecia.
  • În România a fost vorba despre 4 drone care au explodat.
  • Cu toate acestea, reacția României a fost una de tip „blând”, iar reacția Ucrainei a fost în consecință.

Scuzele au fost transmise doar Greciei. Pentru că Grecia a protestat vehement, în timp ce autoritățile române preferă o politețe exacerbată atunci când vine vorba despre vecinii ucraineni.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat solidaritatea cu România, vineri, după ce o dronă maritimă a explodat în portul Constanța. (detalii AICI)

Drona maritimă ucraineană care a explodat în Portul Constanța

Nicușor Dan: „Este mică și nu poți să o vezi cu radarul”

Președintele Nicușor Dan a explicat, sâmbătă, că este greu de identificat traseul pe care a intrat drona ucraineană în port. Radarele convenționale de care dispune România nu pot detecta perfect semnalul dronelor de mici dimensiuni: „Drona este mică și nu poți să o vezi cu radarul mare. Ne adaptăm la o tehnologie nouă”, a spus Nicușor Dan.

„Tocmai faptul că este mică și nu poți să o vezi cu radarul este motivul pentru care nu poți să vezi la distanță mare traiectoria pe care ea a avut-o în timp.

Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, asta e principala întrebare, un răspuns vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile în urma culegerii altor tipuri de informații”, a promis Nicușor Dan.

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Cronologia unei zile fierbinți în România

Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră s-au deplasat la faţa locului.

În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port şi pentru stabilirea unei zone de siguranţă de 1 kilometru.

  • 10:28 – drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere;
  • 10:29 – a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul municipiului Constanţa. Până în momentul de faţă nu au fost înregistrate victime;
  • 10:32-11:30 – au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, care sesizau explozii sau cereau explicaţii;
  • 10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanţa, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanţă de 10 mile marine (18 km) faţă de aceasta;
  • 10:54 – a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susţinerea intervenţiei;
  • 11:05 – poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanţa;
  • 11:21 – a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanţa;
  • 11:29 – a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenţie şi îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situaţia observării dronelor;
  • 11:50 – a fost ridicat un al doilea elicopter din judeţul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral;
  • 13.50 – a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, staţiunile  Costineşti (plaja), Vama Veche, Mamaia şi toţi operatorii economici din zona litoralului;

14:35 – a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie. (mai multe informații AICI)

Explozia dronei maritime ucrainene în Portul Constanța

Precizările MApN, după ce drona ucraineană a explodat în Portul Constanța

Potrivit comunicatului emis de MApN, în urma incidentului nu au fost raportate victime. Obiectul a fost descoperit în jurul orei 10:30 și, potrivit precizărilor, drona este  de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime! Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, s-a precizat în comunicatul emis de MApN.

Drona maritimă ucraineană ajunsă în România

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr
11:56
USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr
VIDEO 🚨 Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo și hidrologice / Evacuare controlată a apei la barajele Paltinu și Măneciu
11:03
🚨 Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo și hidrologice / Evacuare controlată a apei la barajele Paltinu și Măneciu
Gândul de Vreme Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate
10:31
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate
ANALIZA de 10 Alegeri parlamentare în Armenia. Se restrânge zona de influență a Rusiei? Kremlinul a declanșat deja războiul economic
10:00
Alegeri parlamentare în Armenia. Se restrânge zona de influență a Rusiei? Kremlinul a declanșat deja războiul economic
FLASH NEWS Tragedie la Spitalul Floreasca. Medic rezident găsit mort în baie. Care ar fi cauza decesului
09:11
Tragedie la Spitalul Floreasca. Medic rezident găsit mort în baie. Care ar fi cauza decesului
CONTROVERSĂ Internetul din Rusia, la cheremul FSB. Putin se spală pe mâini și pune presiune pe premierul Mișustin. „Confruntare între două grupuri din interiorul sistemului, combustibil pentru o luptă birocratică”
09:00
Internetul din Rusia, la cheremul FSB. Putin se spală pe mâini și pune presiune pe premierul Mișustin. „Confruntare între două grupuri din interiorul sistemului, combustibil pentru o luptă birocratică”
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum se poate apăra România pe mare. "Trebuie să avem tot pachetul: și legea, și oamenii, și mijloacele tehnice, și instituțiile pregătite să apere țara"
Mediafax
Ce înseamnă dacă vezi o cască moto pe asfalt? Semnalul pe care orice șofer trebuie să-l știe
Click
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit forța invizibilă a oceanului

Cele mai noi

Trimite acest link pe