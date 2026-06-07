Ucraina a prezentat scuze Greciei pentru un incident naval cu o dronă. Niciun cuvânt adresat României pentru drona explodată în Portul Constanța

În data de 5 iunie, Ucraina și-a cerut scuze Greciei pentru incidentul în care a fost descoperită o dronă navală lângă insula Lefkada. În aceeași zi, o altă dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța, în jurul orei 10:30. Din fericire, nu au existat victime, dar a fost dată alarma generală pe întreg litoralul românesc. Ne aflăm în fața a două spețe nu numai îngrijorătoare, ci și asemănătoare. Drone ucrainene „rătăcite” ajung în apele teritoriale ale altor țări, iar pericolul este unul major.

Ceea ce surprinde, însă, este modul cel puțin ciudat în care au (re)acționat autoritățile din Ucraina.

Pe de o parte, Ucraina – prin purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi – a transmis scuze Greciei pentru drona scăpată de sub control.

prin purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi pentru drona scăpată de sub control. Pe de altă parte, Ucraina nu a cerut scuze României pentru drona maritimă ucraineană care ar fi putut provoca o tragedie în Portul Constanța.

Pare că liderul ucrainean Volodimir Zelenski a judecat cu două măsuri în aceste spețe alarmante asemănătoare în care chiar dronele Ucrainei au ținut capul de afiș.

În același timp, spre deosebire de România, Grecia a protestat vehement după incidentul din luna mai, iar tensiunile diplomatice dintre cele două țări s-au „aprins”. În România, subiectul „Ucraina” pare a fi tabu, iar un protest la nivel diplomatic a lipsit.

Drona ucraineană găsită de pescarii greci a declanșat o acțiune diplomatică în forță a Greciei

Tensiunile diplomatice dintre Grecia și Ucraina au izbucnit după ce, în data de 7 mai, pescarii grei au descoperit, surprinși, o dronă maritimă lângă insula Lefkadia.

Grecia a emis un protest diplomatic oficial către Ucraina – pe 3 iunie – cu privire la incident.

În acest protest oficial, Grecia a susținut că prezența dronei ucrainene reprezenta o amenințare pentru traficul maritim și ar fi putut duce la victime civile sau daune mediului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Lana Zochiou, a declarat că oficialii greci au ridicat problema direct cu autoritățile ucrainene și partenerii internaționali în urma unei anchete privind drona, despre care Atena a transmis că „a pus în pericol grav traficul maritim”.

Ministrul grec de externe – Giorgos Gerapetritis – a informat-o pe șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, despre concluziile anchetei.

Giorgos Gerapetritis l-a contactat și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. A discutat problema și cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în timpul unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE, la Limassol.

Grecia a efectuat, de asemenea, demersuri diplomatice oficiale către Kiev pe 28 și 29 mai, atât oral, cât și în scris, la Atena și Kiev.

Ucraina a prezentat scuze Greciei și a mulțumit pentru „sprjinul ferm” acordat

„A fost rezultatul unor circumstanțe cauzate de agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi.

Acesta a adăugat că Kievul rămâne angajat față de dreptul internațional și siguranța maritimă și caută să prevină incidente similare în viitor.

Tykhyi a mulțumit poporului grec pentru „sprijinul ferm” acordat Ucrainei. A insistat în a spune că Kievul prețuiește foarte mult relațiile sale de prietenie cu Atena.

„Partea ucraineană este convinsă că acest incident, la fel ca evenimente similare din alte regiuni, demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare nu numai pentru țara noastră, ci și pentru statele vecine prietene, Europa și lumea în general”, a declarat Tykhyi.

România nu merită scuzele Ucrainei?

5 mai 2026. Portul Constanța – 10:30. O dronă maritimă ucraineană intră în modul „autodistrugere” și explodează. Pe lângă drona care s-a autodistrus în Portul Constanța, a doua dronă s-a detonat sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța.

Alte două au explodat la aproximativ 145 de km est de Constanța.

Discutăm despre un incident mult mai grav decât cel din Grecia.

În România a fost vorba despre 4 drone care au explodat.

Cu toate acestea, reacția României a fost una de tip „blând”, iar reacția Ucrainei a fost în consecință.

Scuzele au fost transmise doar Greciei. Pentru că Grecia a protestat vehement, în timp ce autoritățile române preferă o politețe exacerbată atunci când vine vorba despre vecinii ucraineni.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat solidaritatea cu România, vineri, după ce o dronă maritimă a explodat în portul Constanța. (detalii AICI)

Nicușor Dan: „Este mică și nu poți să o vezi cu radarul”

Președintele Nicușor Dan a explicat, sâmbătă, că este greu de identificat traseul pe care a intrat drona ucraineană în port. Radarele convenționale de care dispune România nu pot detecta perfect semnalul dronelor de mici dimensiuni: „Drona este mică și nu poți să o vezi cu radarul mare. Ne adaptăm la o tehnologie nouă”, a spus Nicușor Dan.

„Tocmai faptul că este mică și nu poți să o vezi cu radarul este motivul pentru care nu poți să vezi la distanță mare traiectoria pe care ea a avut-o în timp.

Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, asta e principala întrebare, un răspuns vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile în urma culegerii altor tipuri de informații”, a promis Nicușor Dan.

Cronologia unei zile fierbinți în România

Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră s-au deplasat la faţa locului.

În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port şi pentru stabilirea unei zone de siguranţă de 1 kilometru.

10:28 – drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere;

– drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere; 10:29 – a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul municipiului Constanţa. Până în momentul de faţă nu au fost înregistrate victime;

– a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul municipiului Constanţa. Până în momentul de faţă nu au fost înregistrate victime; 10:32-11:30 – au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, care sesizau explozii sau cereau explicaţii;

– au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, care sesizau explozii sau cereau explicaţii; 10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanţa, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanţă de 10 mile marine (18 km) faţă de aceasta;

– o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanţa, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanţă de 10 mile marine (18 km) faţă de aceasta; 10:54 – a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susţinerea intervenţiei;

– a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susţinerea intervenţiei; 11:05 – poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanţa;

– poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanţa; 11:21 – a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanţa;

– a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanţa; 11:29 – a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenţie şi îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situaţia observării dronelor;

– a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenţie şi îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situaţia observării dronelor; 11:50 – a fost ridicat un al doilea elicopter din judeţul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral;

– a fost ridicat un al doilea elicopter din judeţul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral; 13.50 – a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, staţiunile Costineşti (plaja), Vama Veche, Mamaia şi toţi operatorii economici din zona litoralului;

14:35 – a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie. (mai multe informații AICI)

Precizările MApN, după ce drona ucraineană a explodat în Portul Constanța

Potrivit comunicatului emis de MApN, în urma incidentului nu au fost raportate victime. Obiectul a fost descoperit în jurul orei 10:30 și, potrivit precizărilor, drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

„Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime! Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, s-a precizat în comunicatul emis de MApN.

RECOMANDAREA AUTORULUI: