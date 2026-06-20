AUR și Patriots Network au organizat o conferință internațională la Palatul Parlamentului pentru a discuta viitorul Europei

Partidul AUR și rețeaua politică Patriots Network au organizat sâmbătă, 20 iunie 2026, o conferință internațională în incinta Palatului Parlamentului. Participanții au analizat teme majore despre securitate, economie, tehnologie și independența statelor.

George Simion critică importul de forță de muncă din afara Uniunii Europene

În cadrul conferinței, George Simion, liderul AUR, a criticat decizia guvernelor de a aduce anual zeci de mii de muncitori din afara Uniunii Europene.

„Din 2020, guvernele României au deschis ușa pentru zeci de mii de muncitori străini în fiecare an. În 2026, România are o cotă de 90.000 până la 100.000 de muncitori din afara UE. De ce o țară care a pierdut milioane din propriii săi oameni importă muncitori din afara Europei? (…)”

Acesta susține că autoritățile folosesc migrația ca pe o scurtătură pentru a nu repara problemele din economia națională.

„În loc să mărească salariile, importă muncitori dispuși să accepte ceea ce mulți români nu mai pot accepta. În loc să reconstruiască economia românească pentru familiile românești, ei tratează migrația ca pe o scurtătură pentru o piață a muncii disfuncțională. Aceasta nu este o strategie națională serioasă. Este lene socială deghizată în pragmatism economic”, a transmis George Simion.

Dan Dungaciu, discurs despre poziția geopolitică a României

Dan Dungaciu s-a concentrat pe temele de geopolitică și pe modul în care România trebuie să colaboreze cu NATO.