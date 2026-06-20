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Petrișor Peiu (AUR) acuză negocieri de culise pentru formarea unui guvern „Dan-PSD”

Petrișor Peiu (AUR) acuză negocieri de culise pentru formarea unui guvern
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Petrișor Peiu (AUR) acuză negocieri de culise pentru formarea unui guvern "Dan-PSD"
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză negocieri de culise în vederea formării unui guvern girat de Nicușor Dan și având PSD în centru. Președintele a oferit două propuneri de premier desemnat, cea mai recentă fiind în persoana liberalului Adrian Veștea. Decizie care i-a adus lui Nicușor Dan acuze din partea liberalilor că ar dori să scindeze PNL. 

Prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, Petrișor Peiu a postat un comentariu, pe contul său de socializare, acuzând o înțelegere între Nicușor Dan și social-democrați. Astfel, observă senatorul, guvernul demis Bolojan și USR au venit la putere la propunerea președintelui. Dar cu voturile explicite ale PSD. Partidul său s-a opus, amintește Peiu. Politicianul mai observă că AUR i se reproșează de către „trompetele PSD” că nu ar vrea să voteze un guvern PSD susținut de Dan.

Bolojan și USR au venit la putere cu acordul explicit al PSD

Liderii PSD la consultările cu președintele Dan din luna mai. Foto Gândul

În 2025, Ilie Bolojan și USR au fost instalați la guvern la propunerea lui Nicușor Dan și cu voturile PSD. Toți parlamentarii AUR au votat împotrivă.
Pe 5 mai 2026, Guvernul Bolojan, cu tot cu miniștrii USR, a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de parlamentarii AUR, la care s-a alăturat PSD.
Iar acum ni se reproșează tot nouă că nu vrem să votăm un nou guvern PSD-Nicusor Dan, format fără noi. Și cine ne reproșează acest lucru- trompetele PSD!

Peiu acuză PSD că joacă teatru

În finalul mesajului său, liderul senatorilor AUR conchide că social-democrații, de fapt, nu își doresc cu adevărat să scape de premierul demis. Și nici de USR, partid tot mai contestat pentru prestațiile miniștrilor săi la guvernare

Nicușor Dan este acuzat de Petrișor Peiu că ar avea o înțelegere cu PSD

Motiv să mă întreb retoric: dar de ce nu-i presează oamenii ăștia pe Nicușor Dan și pe PSD să voteze un guvern AUR? Răspunsul este cât se poate de banal: pentru că ei nu vor să plece Bolojan sau USR, ei vor doar sa își instaleze propriul guvern, guvernul Dan-PSD!

PSD și susținătorii lui Veștea din PNL sunt dependenți de voturile AUR

AUR a anunțat că nu va susține învestirea Guvernului Veștea. Partidul respinge ideea unei majorități care să voteze noul Executiv. Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, a precizat că formațiunea nu a fost contactată pentru negocieri. Liderul suveranist critică atât modul de desemnare a premierului, cât și programul de guvernare al acestuia.

Premierul desemnat Adrian Veștea și ministrul de Finanțe, liberalul Alexandru Nazare

PSD și susținătorii lui Adrian Veștea din PNL sunt dependenți de voturile AUR dacă vor să treacă Guvernul Veștea. Asta după ce USR, PNL, UDMR, dar și S.O.S România au anunțat deja că nu vor vota pentru învestirea Guvernului.

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