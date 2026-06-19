Autocisternă încărcată cu benzină, răsturnată pe DN7, în Argeș. Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri

O autocisternă încărcată cu aproximativ 31 de tone de benzină s-a răsturnat parțial în afara părții carosabile pe DN7, în zona localității Cotmeana. Există scurgeri de combustibil, iar circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri. Șoferul a fost rănit și transportat la spital.

Accident pe DN7, în Cotmeana, Argeș

Potrivit comunicatului oficial transmis de autorități, accidentul a implicat o singură autocisternă care transporta aproximativ 31 de tone de benzină. Vehiculul s-a răsturnat pe lateral, parțial în afara carosabilului.

Șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor. Acesta este conștient, cooperant, dar prezintă multiple traumatisme și a fost preluat de paramedici pentru transport la spital.

„Accident rutier produs de 1 autocisternă încărcată cu aproximativ 31 tone benzină, care s-a răsturnat pe lateral, parțial, în afara părții carosabile pe Drumul Național 7. Potrivit primelor date furnizate, există scurgeri de combustibil, pe la capacele de umplere amplasate la partea superioară a acesteia. Scurgerile sunt vizibile, fiind solicitate două recipiente (tip cub) pentru captarea acestora. Șoferul autocisternei s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor la locul evenimentului. Bărbatul este conștient, cooperant și prezintă multiple traumatisme. A fost preluat de paramedici și transportat la spital. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers. În apropierea locului accidentului nu ar fi locuințe.”

Intervenție cu forțe extinse

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv autospeciale de stingere, descarcerare și intervenție CBRN, precum și ambulanțe SMURD și echipaje de comandă.

Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță și au început măsuri pentru prevenirea unui posibil incendiu, având în vedere natura încărcăturii.