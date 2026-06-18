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Accident teribil în județul Botoșani. Un șofer de 82 de ani a fost la un pas să ucidă un motociclist printr-o manevră nesăbuită

Accident teribil în județul Botoșani. Un șofer de 82 de ani a fost la un pas să ucidă un motociclist printr-o manevră nesăbuită
Sursa Foto Monitorul de Botoșani
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Un accident teribil a avut loc joi în Botoșani. Un șofer de 82 de ani a fost la un pas să ucidă un motociclist în urma unei manevre nefericite în comuna Corni. Din fericire, motociclistul a scăpat cu viață.

Un accident rutier a avut loc în urmă cu doar câteva zeci minute pe raza localității Corni. Traficul în zonă fiind a fost. Două persoane au suferit leziuni grave în urma unei coliziuni violente între un autoturism și o motocicletă de mare putere, publică Monitorul de Botoșani.

O manevră neinspirată

Din primele informații, se pare că un conducător auto în vârstă de 82 de ani, care se deplasa pe drumul principal, a inițiat o manevră de viraj la stânga cu intenția de a pătrunde în curtea locuinței sale. În acel moment, mașina a apărut brusc pe traiectoria unui motociclist în vârstă de 44 de ani, care venea din sens opus.

Impactul a fost inevitabil și extrem de violent. Motocicleta a izbit în plin autoturismul în zona portierei din dreapta față. Forța loviturii a provocat daune majore pe partea laterală a mașinii, portiera fiind complet distrusă, iar motocicleta a fost proiectată la câțiva metri distanță, în șanțul de pe marginea carosabilului.

Trei răniți

La fața locului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de salvare și descarcerare.

În urma coliziunii, au rezultat două victime care necesită îngrijiri medicale de urgență. Motociclistul a suferit răni grave în urma impactului direct cu autoturismul și a proiecției pe asfalt.

Pasagera din dreapta, fiica șoferului octogenar, aflată exact pe scaunul unde s-a produs impactul, a fost de asemenea grav rănită.

Șoferul în vârstă de 82 de ani a scăpat cu leziuni minore, însă a suferit un șoc puternic.

Polițiștii rutieri se află în acest moment la locul evenimentului și efectuează măsurători pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele care au dus la producerea acestei tragedii, conform aceleași susrse.

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