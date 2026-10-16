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Avocatul Gheorghe Piperea avertizează după ce băncile au fost amendate în dosarul ROBOR: Cei păgubiți ar putea aștepta ani de zile până vor primi banii înapoi

Nicolae Oprea
Avocatul Gheorghe Piperea avertizează după ce băncile au fost amendate în dosarul ROBOR: Cei păgubiți ar putea aștepta ani de zile până vor primi banii înapoi
Avocatul Gheorghe Piperea Sursa: MEDIAFAX FOTO
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Avocatul Gheorghe Piperea avertizează faptul că cei care ar fi fost păgubiți de bănci în  presupusul caz de manipulare a ROBOR, semnalat de Consiliul Concurenței, ar putea aștepta ani de zile până vor primi despăgubiri. Cunoscutul jurist spune că instanța ar putea admite cererea de suspendare a deciziei Consiliului Concurenței prin care băncile au fost sancționate cu amenzi de 3,7 miliarde de lei. Potrivit lui Piperea, CEC Bank a contestat deja decizia și a cerut suspendarea efectelor acesteia, cu termen de judecată pe 29 octombrie 2026.

„Urgent și de maximă importanță pentru toți cei care au fost păgubiți prin practica ilegală a băncilor de a manipula Robor și au intenția de a cere despăgubiri de la bănci:  Motivarea deciziei Consiliului Concurenței de sancționare a băncilor cu amenda de 3,7 miliarde de lei pentru manipularea Robor a fost comunicată de vreo 10 zile băncilor.  Deja una dintre băncile vinovate, mai precis, CEC Bank, a formulat acțiune în anulare contra deciziei.  Mai mult chiar, s-a formulat cerere de suspendare a deciziei, cu termen la 29 octombrie 2026.  Este foarte, foarte important să se rețină asta:  Există riscul admiterii pe repede înainte a cererii de suspendare a efectelor deciziei.  Dacă se admite pentru CEC Banc, se va admite și pentru celelalte bănci delincvente.  Admiterea cererii de suspendare nu înseamnă automat anularea deciziei, dar judecata pe fond s-ar putea amâna pe 4-6 ani ca urmare a acestei suspendări”, scrie Gheorghe Piperea.

Avocatul mai spune că și în trecut s-a blocat un dosar timp de patru ani, într-o altă speță în care a fost implicată o altă bancă.

Gheorghe Piperea:  Voi formula cereri de intervenție în apărarea poziției Consiliului Concurenței

„Așa s-a întâmplat în speța #RaiffeisenLeaks, unde după suspendarea deciziei ANPC de sancționare pentru practici înșelătoare ale băncii contra clienților săi s-a blocat soluția definitivă timp de 4 ani. Am reușit să obțin respingerea acțiunii după un lung și obositor proces, în cursul căruia nu numai că nimeni nu credea că banca va pierde, dar dintre cei peste 9000 de inși care au beneficiat de restituirea a peste 23 de milioane de euro marea majoritate nici măcar nu știu de ce și din meritul și efortul cui s-au obținut acei bani.  Așa că, pentru a reduce riscul unei astfel de suspendări, voi formula cereri de intervenție în apărarea poziției Consiliului Concurenței, așa cum a făcut și în cazul Raiffeisen vs. ANPC.  Toată lumea ar trebui să facă asta, de altfel, chit că eu mă aștept la blazare și dezinteres din partea consumatorilor. În fine, reamintesc că vorbim de sute de mii de consumatori afectați și de miliarde de lei despăgubiri, precum și de societăți, stat, UAT – uri și alte (zeci de) miliarde de lei despăgubiri de obținut de la bănci”, mai spune cunoscutul avocat.

Băncile, amendate cu aproape 4 miliarde de lei

În iunie 2026, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci cu amenzi totale de aproximativ 3,73 miliarde de lei, echivalentul a circa 710 milioane de euro, pentru practici anticoncurențiale legate de schimbul de informații confidențiale și strategice în procedura de stabilire a indicelui, în perioada 2007–2012.

Băncile au contestat sancțiunile. Astfel, adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă că restituirile au început deja: legea trebuie să parcurgă etapa parlamentară rămasă și să intre în vigoare înainte ca mecanismul propus să poată fi aplicat.

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