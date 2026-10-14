Românii care au avut credite în lei cu dobânzi calculate în funcție de ROBOR ar putea beneficia de despăgubiri din partea băncilor, dacă se dovedește că au fost prejudiciați prin utilizarea unui indice de referință denaturat. Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie, un proiect de lege care prevede recalcularea obligațiilor de plată și restituirea prejudiciilor constatate. Inițiativa urmează să fie dezbătută și votată în Camera Deputaților, forul decizional.

Potrivit proiectului, clienții afectați ar putea alege între primirea banilor într-un cont bancar și reducerea soldului creditului, în cazul contractelor încă active. Mecanismul propus prevede ca băncile să recalculeze obligațiile contractuale prin raportare la indicele IRCC și să prezinte clienților o situație detaliată a sumelor considerate prejudicii, scriu cei de la știripesurse.ro.

Băncile ar avea la dispoziție cel mult 45 de zile

Conform formei adoptate de Senat, consumatorii ar putea solicita revizuirea contractelor după constatarea prejudiciului printr-un document administrativ emis în urma unei investigații a unei autorități competente. Banca ar urma să transmită o propunere de recalculare în cel mult 30 de zile de la primirea cererii, iar după acceptarea în scris a acesteia, plata sumelor datorate ar trebui efectuată în 15 zile.

Dacă oferta de compensare este refuzată, clientul ar putea apela la instanță pentru recuperarea prejudiciului. Proiectul include atât contractele aflate în derulare, inclusiv cele încheiate înainte de 2 mai 2019, cât și anumite contracte încetate, cu respectarea termenului general de prescripție. Prin urmare, nu toate persoanele care au avut credite cu ROBOR vor primi automat bani înapoi: aplicarea mecanismului ar depinde de condițiile legii și de constatarea prejudiciului.

Proiectul vine după amenzile aplicate în dosarul ROBOR

Inițiativa legislativă a fost depusă în contextul investigației Consiliului Concurenței privind modul de stabilire a indicelui ROBOR. În iunie 2026, autoritatea a anunțat sancționarea a zece bănci cu amenzi totale de aproximativ 3,73 miliarde de lei, echivalentul a circa 710 milioane de euro, pentru practici anticoncurențiale legate de schimbul de informații confidențiale și strategice în procedura de stabilire a indicelui, în perioada 2007–2012.

Băncile au contestat sancțiunile. Astfel, adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă că restituirile au început deja: legea trebuie să parcurgă etapa parlamentară rămasă și să intre în vigoare înainte ca mecanismul propus să poată fi aplicat.