O barieră defensivă veche de 2.500 de ani, descoperită în Danemarca. Arheologii investighează posibilele urme ale unui conflict necunoscut din Epoca Fierului

Arheologii au descoperit rămășițele unei bariere defensive din Epoca Fierului în vestul Iutlandei, Danemarca. Aceasta datează din anul 500 î.Hr., din perioada timpurie a Epocii Fierului în Danemarca. Totodată, ar putea reprezenta o dovadă a unui conflict necunoscut până acum.

O echipă de arheologi de la Museum Vest investiga amplasamentul unui proiect de extindere a unui drum când a descoperit, pe un câmp din apropierea localității Schæfergårde, un șir lung de gropi pentru stâlpi, dispuse la distanțe mici unele de altele. Acestea nu erau aranjate precum gropile pentru stâlpii folosiți la construirea locuințelor, relatează The History Blog.

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Cel mai probabil, au fost lăsate de pari ascuțiți din lemn, care formau o palisadă defensivă. Aceasta traversa Drivvejen, un drum antic care reprezenta principala arteră de circulație prin vestul Iutlandei. Arheologii presupun că a fost construită pentru a opri o armată invadatoare care venea din nord.

Traseul extinderii drumului se intersectează și cu mai multe movile funerare preistorice protejate. Într-una dintre acestea, săpăturile au scos la iveală un topor de luptă vechi de 4.500 de ani. Arheologii cred că acesta era un obiect funerar depus în mormântul unui războinic din Epoca de Piatră, o persoană importantă, care a beneficiat de o înmormântare într-o movilă funerară.

Echipa continuă săpăturile de-a lungul șirului de gropi. Cercetătorii speră să afle mai multe despre cei care au construit bariera și despre cei împotriva cărora aceasta trebuia să apere zona.

Museum Vest își va continua cercetările pe tot parcursul restului toamnei, inclusiv la o serie de movile funerare în care arheologii au descoperit și mai multe urne. Aceștia speră că investigațiile viitoare vor contribui la completarea poveștii preistoriei regiunii.

Sursă foto: Museum Vest – Vejdirektoratet