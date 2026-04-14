Descoperire importantă la Castelul Corvinilor, din Hunedoara. Arheologii au găsit obiecte vechi de peste 2.500 de ani

Descoperire importantă la Castelul Corvinilor, din Hunedoara. Arheologii au găsit obiecte vechi de peste 2.500 de ani
Vas din prima epocă a fierului / FOTO: Facebook.com/castelhd

Arheologii au descoperit obiecte din prima epocă a fierului, cunoscută şi ca perioada Hallstatt (1.200-450 î.Hr.), în zona din jurul Castelului Corvinilor din Hunedoara. Castelul Corvinilor, numit și Castelul Huniazilor sau al Hunedoarei, este cetatea medievală a Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Castelul a fost construit pe ruinele unei fortificații din secolul al XIV-lea.

„Noi descoperiri la Castelul Corvinilor! Hunedoara, și în special zona din jurul Castelului Corvinilor, este una bogată în descoperiri arheologice, fiind intens locuită încă din Paleolitic. Cercetările arheologice în curs de desfășurare, ca urmare a etapei a doua de restaurare a castelului, ca urmare a unui proiect accesat de Primăria Hunedoara prin PNRR, au scos la lumină contexte arheologice și obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt)”, a informat, marţi, Muzeul Castelul Corvinilor.

Instituţia de cultură a publicat pe pagina sa de socializare mai multe imagini care arată săpăturile efectuate, precum şi un vas din prima epocă a fierului.

În prezent, Castelul Corvinilor se află în cel mai amplu proces de restaurare, conservare şi punere în valoare din ultimele decenii, prima etapă a procesului fiind realizată printr-un proiect în valoare de 5 milioane de euro, derulat cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

În acest moment, se află în implementare cea de-a doua etapă de restaurare a castelului, un proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit Știrilor Pro TV.

