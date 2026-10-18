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România, în fața unui bilanț îngrijorător: 6 drone doborâte, aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei în 2026. Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine

România, în fața unui bilanț îngrijorător: 6 drone doborâte, aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei în 2026. Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că 6 drone intrate în spațiul aerian al României au fost doborâte de la începutul anului 2026. Alte 44 de drone sau fragmente au fost găsite și neutralizate pe teritoriul țării. Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, când 2 aparate de zbor de proveniență rusească au fost eliminate de 2 avioane F-16. Totodată, de la începutul războiului, Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a actualizat bilanțul incidentelor de la granița României, înregistrate în contextul atacurilor rusești cu drone asupra Ucrainei, de la începutul războiului.

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Situația detaliată a incidentelor cu drone și mine marine. Sursă foto: MApN

Vă reamintim că sâmbătă, 17 octombrie, 2 drone care au pătruns în spațiul aerian național au fost doborâte în doar câteva minute. Prima dronă a fost doborâtă în două minte, la 25 de kilometri Sud-Est de Sulina. Cel de-al doilea aparat de zbor a fost eliminat tot în apropiere de Sulina, la 5 minute după ce a pătruns în spațiul aerian național.

Bilanțul MApN: 6 drone doborâte de la începutul anului și aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei

De la începutul anului 2026, MApN a raportat 97 de atacuri în apropierea graniței României și 77 de intervenții aeriene. Au fost înregistrate și 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim. Șase drone au fost doborâte, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost găsite ori neutralizate pe teritoriul țării.

„Forțele Navale Române au distrus nouă mine marine derivante din totalul de 161 de mine marine neutralizate în Marea Neagră, în Zonele Economice Exclusive ale României (9), Turciei (11), Bulgariei (6), Georgiei (1), Rusiei (1) și Ucrainei (133)”, arată MApN.

De la începutul războiului din Ucraina, MApN a raportat 164 de atacuri în apropierea graniței României și 112 intervenții aeriene. Au fost înregistrate 54 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim. Șase drone au fost doborâte, iar alte 81 de drone sau fragmente au fost neutralizate. Militarii au neutralizat și două mine marine, în 2026.

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