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Biserica de 20 de milioane de euro a lui Gigi Becali va fi inaugurată mâine. La ce oră are loc slujba de sfințire

Biserica de 20 de milioane de euro a lui Gigi Becali va fi inaugurată mâine. La ce oră are loc slujba de sfințire
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Gigi Becali se pregătește pentru un moment important legat de proiectul în care a investit aproximativ 20 de milioane de euro. Biserica ridicată de cunoscutul om de afaceri urmează să fie inaugurată mâine la ora 08:00. Sfințirea lăcașului de cult va fi realizată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Mâine este programată slujba de sființire a lăcașului de cult, așa cum a anunțat Gigi Becali încă de la începutul lunii. După această ceremonie, în biserică vor putea fi oficiate slujbe religioase. Ceremonia completă de târnosire, care marchează consacrarea definitivă a bisericii, va avea loc peste aproximativ doi ani.

Gigi Becali

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. vor fi 2000-3000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Biserica, finalizată după aproape 20 de ani de când Becali a făcut promisiunea

Biserica construită de Becali este una dintre cele mai mari investiții realizate de patronul FCSB, costurile totale fiind estimate la aproape 20 de milioane de euro. Ideea ridicării lăcașului de cult datează din 2008 când, înainte de un duel în Champions League cu Galatasaray, Gigi Becali a promis că va construi o biserică dacă va obține calificarea.

Lucrările au început în 2020, pe un teren aflat la intrarea în Pipera-Voluntari. Lăcașul de cult se remarcă printr-un design inspirat din arhitectura bisericilor rusești, mai puțin întâlnit în România. Construcția are aproximativ 40 de metri înălțime până la cruce, 35 de metri lungime și 20 de metri lățime, iar în interior pot participa la slujbe în jur de 1.000 de persoane.

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