Gigi Becali a fost la consultări la Cotroceni. Ce i-a transmis lui Nicușor Dan

Gigi Becali a venit la Palatul Cotroceni, în calitate de deputat neafiliat, pentru consultările cu Nicușor Dan, în vederea desemnării premierului. Acesta a precizat că a întârziat la consultări, deoarece a fost la slujba de Înălțare, însă a fost primit de președinte. Concluzia lui Becali, după dialogul cu președintele este că va desemna un prim-ministru independent.

„Am scăpat la ora 12 și ceva am sunat la doamna Delia, la protocol. Mi-a zis că s-au terminat întâlnirile, dar „domnul președinte vă așteaptă”, a relatat Becali. „El a spus: „cu siguranță va fi Guvern”. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul care să aibă oameni pentru guvernare. Și USR-ul au oameni deștepți, dra lucrează pentru alte state, au alte interese. Din ce am înțeles eu așa, printre rânduri, va fi un premier independent. Dar nu cine vehiculați voi”.

Acesta a precizat că a avut o discuție „amicală” cu șeful statului și și-a exprimat încrederea că Nicușor Dan va lua măsurile necesare, pentru bunăstarea României.

„Am stat cu președintele față-n față, am vorbit anumite lucruri. Am avut discuții amicale, privind președinția. Acum avem un președinte cuminte, liniștit și i-am spus: „Până la urmă e mai bine de o mie de ori ca dumneata”.

Pentru că acolo unde este omul bun, vine Dumnezeu și pune el mâna și va pune mâna Dumnezeu pe mintea lui și va face, ce trebuie să facă. I-am zis: „trebuie să punem picioru-n prag”. Democrația este pentru bunul-simț și pentru buna credință”, a declarat Gigi Becali.

„PNL-ul n-are oameni, negociază în interesul partidului”