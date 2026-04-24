Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor

Asociația Română a Băncilor (ARB) susține că băncile din România respectă legislația națională privind modul de stabilire a indicelui ROBOR. Reacția bancherilor vine după ce Consiliul Concurenței a finalizat etapa de documentare în cadrul investigației demarate în 2022 cu privire la activitatea celor zece bănci participante la stabilirea dobânzilor.

Consiliul Concurenței a finalizat recent etapa de documentare în cadrul investigației și umrează să audieze cele 10 bănci implicate. Toate inistuțiile vizate au primit o copie a raportului elaborat de autoritatea de concurență și mai multe dintre ele au reacționat spunând că au avut o conduită conformă și aliniată la cerințele legale.

ARB a transmis că fiecare bancă stabilește în mod independent strategia de preț și cotațiile, iar similitudinea cotațiilor nu reprezintă o înțelegere. De asemenea, asociația a subliniat că evoluția ROBOR e determinată de fundamentele pieței monetare, „nu de acorduri între bănci”.

Consiliul Concurenței investighează posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobâznii ROBOR

Investigația Consiliului Concurenței la cele 10 bănci care stabilesc ROBOR a vizat activitatea băncilor pe piața monetară interbancară desfășurată în cadrul procedurii de fixing, precum și cea din intervalul de 15 minute după fixing, adică atragerea și plasarea depozitelor interbancare de băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR/ROBID la nivel național.

Potrivit datelor Asociației Piețelor Financiare (ACI), cele 10 bănci care îndeplinesc rolul de participant la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, OTP Bank România, Raiffeisen Bank și Unicredit Bank.

ARB: Analiza finală va confirma că băncile au acționat cu bună-credință

Asociația Română a Băncilor a transmis că analiza autorităților va confirma faptul că băncile implicate au acționat în conformitate cu cadrul legal și de regelementare aplicabil, dar și cu regulile și metodologiile stabilite de autoritățile competente.

„Băncile din România respectă legislaţia naţională privind modul în care este stabilit indicele de referinţă ROBOR şi au o conduită conformă normelor de concurenţă, aceasta reprezentând o preocupare permanentă şi prioritară la nivelul comunităţii bancare.”, a transmis Asociaţia Română a Băncilor într-o reacţie transmisă la raportul Consiliului Concurenţei legat de investigaţia privind ROBOR.

