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BNS cere retragerea noii Legi a salarizării. Sindicaliștii critică lipsa de transparență a proiectului și invocă riscul unor noi inechități salariale

BNS cere retragerea noii Legi a salarizării. Sindicaliștii critică lipsa de transparență a proiectului și invocă riscul unor noi inechități salariale
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BNS cere retragerea noii Legi a salarizării, la doar o zi după explicațiile lui Dragoș Pîslaru. Platforma sindicală apreciază că proiectul controversatei noi legi a salarizării este unul „profund viciat conceptual” și „nu reprezintă o reformă”. 

Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noii Legi a salarizării în sectorul public. Acesta susține că documentul este „profund viciat conceptual”, fiind elaborat fără transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru milioane de angajați din sistemul bugetar.

Ministrul interimar al Muncii a încercat să justifice controversele din noul proiect de lege

Solicitarea Blocului survine la doar o zi după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a contracarat criticile vehemente apărute în spațiul public pe marginea proiectului de lege a salarizării. Deși a admis că acestea sun parțial legitime, o parte sunt efect al neînțelegerii proiectului, dar și al unor „manipulări cinice folosite în scop politic”.

Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să accentueze dezechilibrele salariale existente și să genereze noi inechități structurale.

Avertismentul BNS: Noua Lege a nu rezolvă problemele sistemului public

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, Blocul Național Sindical critică vehement proiectul aflat în dezbatere publică. BNS susține că reforma salarizării a fost construită fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate în sectorul public.

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„În forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente. Cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public”, a transmis BNS, conform Mediafax.

Potrivit confederației sindicale, noua lege nu răspunde obiectivelor asumate de România prin PNRR. Respectiv crearea unui sistem de salarizare transparent, echitabil și bazat pe criterii obiective.

Ce a remarcat Banca Mondială

Unul dintre argumentele cheie invocate de BNS este raportul elaborat de Banca Mondială, consultantul Guvernului pentru reforma salarizării. Sindicaliștii avertizează că instituția a constatat lipsa unei metodologii analitice de evaluare a posturilor. Dar și existența unor discrepanțe majore în ierarhizarea funcțiilor publice.

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„Sistemul actual de ierarhizare a posturilor este opac și inechitabil”, se arată în raportul citat de BNS.

Totodată, Banca Mondială a recomandat utilizarea unei metodologii analitice pentru evaluarea funcțiilor din sectorul public. Însă  recomandarea nu ar mai fi prezentă în proiectul actual al legii.

Lipsa datelor salariale complete, una dintre marile probleme

BNS avertizează că statul nu dispune în prezent de o imagine completă și actualizată privind structura salariilor din sistemul public.

„Un sistem de salarizare corect și transparent nu poate fi construit fără date complete și actualizate privind încadrarea personalului, salariile efectiv plătite, beneficiile salariale și extra-salariale”, precizează BNS.

Sindicatele mai acuză lipsa unui dialog social autentic și critică modul în care au fost elaborate grilele salariale. Potrivit sindicaliștilor, diferențele foarte mici între gradele profesionale și lipsa unor stimulente financiare consistente în cazul promovării pot influența negativ motivația angajaților din sectorul public.

Ce solicită concret Blocul Național Sindical

  • Emiterea unor dispoziții ferme care să oblige instituțiile publice centrale și locale să comunice în mod transparent Ministerului Muncii pozițiile de încadrare pentru întregul personal bugetar, precum și salariile în plată, cât și întreaga structură acestora (sporuri, bonusuri, stimulente, indemnizații, etc.)
  • Crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanții Ministerului Muncii, ai Ministerului Finanțelor Publice, dar și ai instituțiilor publice și ai partenerilor sociali care să asigure evaluarea situației actuale, precum și evaluarea posibilităților de reformă în vederea reproiectării noului sistem de salarizare.
  • Reluarea demersurilor pentru stabilirea ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială.

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