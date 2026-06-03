Avocatul Toni Neacșu a comentat pe tema Legii salarizării, actul legislativ care aruncă România în aer. Cunoscutul avocat atrage atenția că această lege controversată ar putea intra rapid în circuitul

Într-un mesaj postat pe contul său de socializare, avocatulavertizează că joi este ultima zi de negocieri la Ministerul Muncii. urmarea va fi lesne de intuit, subliniază acesta. Unii parlamentari își vor aroga meritele.

„ Mâine este ultima zi de negocieri la Ministerul Muncii (demis) pe noua lege a salarizării. După care aceasta va fi asumată ipocrit de unii parlamentari ca fiind proiect propriu. Iar nu proiectul Guvernului care nu mai poate iniția acte normative. Cum există acordul partidelor din fosta coaliție încheiat la Cotroceni, legea va intra rapid în circuitul parlamentar, pe un culoar de urgență privilegiat.

Până acum au fost două tipuri de reacții la acest proiect de lege:

1. Federațiile sindicale și reprezentanții instituționali ai unor categorii profesionale au participat activ la negocieri, făcând propuneri concrete de modificare a legii (…).

2. CSM și ICCJ, care nu au la dispoziție instrumente de presiune sindicală dar nici sprijinul populației, precum și Federația Sindicatelor din ANP, au atacat chiar legitimitatea și constituționalitatea demersului Guvernului demis de a mai gestiona proiectul unei legi pe care nu o mai poate adopta sau promova”, scrie avocatul.

Demersul sindicatelor validează un Guvern ilegitim

În continuarea mesajului său, avocatul avertizează că demersul sindicatelor poate avea un efect invers celui scontat, validând un Guvern demis, deci ilegitim.