Avocatul Toni Neacșu a comentat pe tema Legii salarizării, actul legislativ care aruncă România în aer. Cunoscutul avocat atrage atenția că această lege controversată ar putea intra rapid în circuitul
Într-un mesaj postat pe contul său de socializare, avocatul Adrian Toni Neacșu
avertizează că joi este ultima zi de negocieri la Ministerul Muncii. urmarea va fi lesne de intuit, subliniază acesta. Unii parlamentari își vor aroga meritele.
Ipocrizia care va urma pe legea salarizării
„Mâine este ultima zi de negocieri la Ministerul Muncii (demis) pe noua lege a salarizării. După care aceasta va fi asumată ipocrit de unii parlamentari ca fiind proiect propriu. Iar nu proiectul Guvernului care nu mai poate iniția acte normative. Cum există acordul partidelor din fosta coaliție încheiat la Cotroceni, legea va intra rapid în circuitul parlamentar, pe un culoar de urgență privilegiat.
Doar două părți ale societății au reacționat
Angajații din sănătate protestează contra noii legi a salarizării joi 28, mai. Foto: Antena3.ro
Până acum au fost două tipuri de reacții la acest proiect de lege:
1. Federațiile sindicale și reprezentanții instituționali ai unor categorii profesionale au participat activ la negocieri, făcând propuneri concrete de modificare a legii (…).
2. CSM și ICCJ, care nu au la dispoziție instrumente de presiune sindicală dar nici sprijinul populației, precum și Federația Sindicatelor din ANP, au atacat chiar legitimitatea și constituționalitatea demersului Guvernului demis de a mai gestiona proiectul unei legi pe care nu o mai poate adopta sau promova”, scrie avocatul.
Demersul sindicatelor validează un Guvern ilegitim
În continuarea mesajului său, avocatul avertizează că demersul sindicatelor poate avea un efect invers celui scontat, validând un Guvern demis, deci ilegitim.
Câtă vreme negocierile în fața unui Guvern care uzurpează atribuții pe care nu le mai are nu au fost boicotate de sindicate, demersul Guvernului însuși a fost validat. De vreme ce Ministerul Muncii e luat în serios, înseamnă că e firesc și acceptabil ca acesta să își folosească resursele umane și financiare pentru a scrie proiecte de legi pentru parlamentari (pe persoană fizică, iar nu instituțional ca inițiativa legislativă). Și să organizeze negocieri ample cu profesiile la care legea se referă.
Doar Curtea de Apel mai poate opri legea
În acest moment traseul triumfal al legii până la întrarea în vigoare nu mai poate fi oprit decât dacă mâine Curtea de apel București
decide să suspende toate demersurile administrative ale Guvernului și Ministerului Muncii referitoare la un proiect de lege de care nu mai are dreptul să se ocupe. Cererea a fost formulată de FSANP.
Următoarea șansă pentru oprirea legii, dacă acesta va fi ratat, este sesizarea inevitabilă a ICCJ la CCR după adoptarea ei în Parlament. Dar aceasta va privi probabil numai situația sistemului judiciar, în numele afectării independenței justiției. În cele din urmă probabil cu toții se vor convinge că nu se negociază cu uzurpatorii, conchide Toni Neacșu.
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