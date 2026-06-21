Boicot masiv la Congresul PNL. Cine sunt marii absenți de la reuniunea lui Bolojan

PNL s-a împărțit în două tabere astăzi, în timpul Congresului Extraordinar al partidului. O parte dintre liberalii de frunte, inclusiv lideri din teritoriu se situează de partea lui Veștea, iar ceilalți sunt susținători ai lui Bolojan, declarând că cine nu e cu ei, e împotriva PNL. Din acest motiv, în semn de protest, aproximativ 1.000 de membri liberali au refuzat să participe la congres și l-au acuzat pe Bolojan că vrea să impună dictatura.

Cine sunt marii absenți de la congresul liberal

Marii absenți la Congresul Extraordinar, conform surselor Gândul, sunt:

Adrian Veștea (cap de listă)

Cătălin Predoiu (care și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte acum patru zile)

Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Emil Boc, Sorin Cîmpeanu

Hubert Thuma, Alin Tișe, Toma Petcu, Valeriu Iftime, George Scripcaru

Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Andrei Baciu și Ionuț Stroe

Sursele Gândul afirmă că, pe lângă aceștia, mai sunt în jur de 1.000 de liberali care au decis să nu participe la acest Congres Extraordinar, „în care Ilie Bolojan vrea cu orice chip să instaureze dictatura în locul democrației și valorilor liberale”.

Ultimatum cu excluderi din PNL

Pe de altă parte, înaintea Congresului Extraordinar al PNL, vocile susținătorilor lui Ilie Bolojan afirmă că dacă cei care lipsesc azi nu demisionează până mâine, vor fi excluși din partid.

Situația juridică este însă tensionată din cauză că, în urmă cu trei zile, Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de contestatarii din PNL. Mai exact, asta înseamnă că parlamentarii liberali pot vota noul Guvern Veștea fără să se mai teamă că vor fi dați afară din partid.