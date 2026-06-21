Oana Gheorghiu, ironii la Congresul PNL: „Sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist și neomarxist care, după cum spun unii, a venit să pună stăpânire pe PNL”

Până mai ieri, Oana Gheorghiu nu a avut o miză politică. Apoi, s-a agățat de copii, spitale și cancer până la funcția de vicepreședinte PNL. Când a luat cuvântul la congresul liberalilor, a reușit cel mai populist discurs dintre toți vorbitorii.

Noua vicepreședintă PNL și-a început discursul cu o replică ironică despre modul în care este privită de contestatarii săi din politică.

„Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi, începând de astăzi, alături de dumneavoastră. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Oana Gheorghiu, parte din sistemul ONG-ist, „soroșist” și „neomarxist” care, după cum spun unii, a venit să pună stăpânire pe PNL. (…) Am acceptat o poziție în Guvern pentru că am găsit în Ilie Bolojan ceea ce dumneavoastră deja știți: un om cinstit, un om care dovedește prin rezultate, nu prin promisiuni.”

„Când am decis să închidem robinetele, partenerii de coaliție au spus că nu se mai poate cu Ilie Bolojan”

În continuare, Gheorghiu a descris neregulile pe care susține că le-a descoperit în timpul mandatului său de la Guvern. Ea afirmă că partenerii de coaliție au trecut-o pe lista neagră din momentul în care a blocat accesul la fondurile publice.

„Ce am găsit în mandatul meu? Companii ale statului transformate în pușculițe și planuri copy-paste, ca tema unui elev leneș. Am văzut cine plătește: omul care se trezește dimineața, merge la muncă și plătește taxe fără să i se mulțumească. (…) Când am decis să închidem robinetele, partenerii de coaliție au spus că nu se mai poate cu Ilie Bolojan. Pe această listă neagră mă aflu și eu.”

„Nu politica este urâtă, ci unii dintre cei care o fac”

Aceasta s-a folosit de exemple emoționante din trecutul său în societatea civilă pentru a demonstra că atacurile din politică nu o sperie.