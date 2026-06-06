Prima pagină » Actualitate » Bolojan: Creșele finalizate în acest an vor putea angaja personal și vor fi deschise din toamnă

Bolojan: Creșele finalizate în acest an vor putea angaja personal și vor fi deschise din toamnă

Bolojan: Creșele finalizate în acest an vor putea angaja personal și vor fi deschise din toamnă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, sâmbătă, că toate unitățile construite și finalizate în această perioadă vor putea angaja personal, astfel încât să fie operaționale începând cu toamna acestui an. Declarația a fost făcută la inaugurarea unei noi creșe în orașul Simeria.

Potrivit lui Ilie Bolojan, Guvernul a aprobat în luna mai măsurile necesare pentru ocuparea posturilor din noile creșe. Costurile salariale urmează să fie acoperite de la bugetul de stat.

Din toamnă, creșele finalizate vor putea funcționa normal

„Pentru toate creșele care se finalizează în această perioadă va exista posibilitatea angajării personalului, astfel încât din toamnă să funcționeze în condiții normale. Este un sprijin important pentru autoritățile locale și pentru familiile tinere”, a declarat premierul interimar.

Foto ilustrativ. Sursă foto: Mediafax Foto 

Președintele PNL a observat că aceste investiții contribuie la susținerea familiilor cu copii. Mai mult, o măsură care poate încuraja natalitatea și dezvoltarea comunităților locale.

Programul „Sfânta Ana” continuă

Premierul interimar a participat la inaugurarea unei creșe construite prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”. Investiția poate primi până la 70 de copii, fiind dotată cu toate utilitățile necesare funcționării. Noua unitate din Simeria este a 73-a finalizată în cadrul programului național destinat dezvoltării infrastructurii pentru educația timpurie.

Premierul a transmis că programul va continua, considerându-l unul dintre proiectele publice care merită susținute și extinse.

Reprezentantul Companiei Naționale de Investiții, Constantin Opriș, a precizat că, odată cu inaugurarea creșei din Simeria, numărul beneficiarilor direcți ai programului a ajuns la 4.490 de copii. Potrivit acestuia, pragul de 4.500 de locuri nou create va fi depășit în următoarele zile, pe măsură ce alte investiții vor fi finalizate și date în folosință.

Programul „Sfânta Ana” este unul dintre principalele proiecte guvernamentale dedicate extinderii rețelei de creșe la nivel național, în contextul unui deficit al locurilor pentru copiii de vârstă antepreșcolară în multe localități.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Consiliul Concurenței vrea să aplice amenzi record băncilor acuzate că au manipulat ROBOR. Sancțiuni totale de circa 800 milioane euro
15:54
Consiliul Concurenței vrea să aplice amenzi record băncilor acuzate că au manipulat ROBOR. Sancțiuni totale de circa 800 milioane euro
FLASH NEWS Cum explică Bolojan prăbușirea Guvernului: „Atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”
15:36
Cum explică Bolojan prăbușirea Guvernului: „Atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur”
INFRASTRUCTURĂ Lucrările la Autostrada Transilvania, frânate de ploi torențiale. Când se redeschid șantierele
15:32
Lucrările la Autostrada Transilvania, frânate de ploi torențiale. Când se redeschid șantierele
UTILE Oamenii de știință explică: De ce îți este poftă de cartofi prăjiți sau pizza după ce ai băut alcool
15:27
Oamenii de știință explică: De ce îți este poftă de cartofi prăjiți sau pizza după ce ai băut alcool
REACȚIE Victor Ponta, reacție după incidentele cu drone: „România e un sat fără câini, condus de proștii satului”
15:08
Victor Ponta, reacție după incidentele cu drone: „România e un sat fără câini, condus de proștii satului”
REACȚIE Vicepreședintele PE Victor Negrescu cere accelerarea proiectului Hubului European de Securitate Maritimă
14:54
Vicepreședintele PE Victor Negrescu cere accelerarea proiectului Hubului European de Securitate Maritimă
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Misterul colapsului mayaș: de ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice
ȘTIINȚĂ Mitul rezilienței generațiilor trecute. Cum o confundăm cu suprimarea emoțiilor
16:00
Mitul rezilienței generațiilor trecute. Cum o confundăm cu suprimarea emoțiilor
COMEMORARE BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
15:16
BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
INEDIT Mierea recuperată din mormintele egiptene sigilate în urmă cu mai bine de 3.000 de ani poate rămâne comestibilă. Cum este posibil
14:51
Mierea recuperată din mormintele egiptene sigilate în urmă cu mai bine de 3.000 de ani poate rămâne comestibilă. Cum este posibil
VIDEO Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”
14:49
Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”
FLASH NEWS Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
14:46
Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
RĂZBOI Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”
14:36
Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe