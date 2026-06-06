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Efectele moțiunii: „AUR poate ajunge la 50%, dar devine un risc peste acest prag”, afirmă directorul INSCOP. Ce spune despre popularitatea lui Bolojan

Olga Borșcevschi
Efectele moțiunii: „AUR poate ajunge la 50%, dar devine un risc peste acest prag”, afirmă directorul INSCOP. Ce spune despre popularitatea lui Bolojan
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Sociologul Remus Ștefureac descrie, într-un interviu pentru Digi 24, efectele politice ale moțiunii de cenzură ca pe o reconfigurare rapidă a scenei politice: premierul Ilie Bolojan ar fi câștigat vizibil capital de imagine, în timp ce AUR își consolidează poziția de lider în intenția de vot, cu un potențial de creștere până la 50% în anumite condiții. „Moțiunea a fost un balon de oxigen pentru Bolojan”, afirmă sociologul.

Sociologul Remus Ștefureac vede doi câștigători ai moțiunii

Sociologul Remus Ștefureac afirmă că, pe termen scurt, moțiunea de cenzură a produs efecte neașteptate în plan politic, în special în ceea ce îl privește pe premierul Ilie Bolojan.

„Trambulină” pentru Bolojan

„Această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care, cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea”, a declarat Ștefureac.

El afirmă că această evoluție este vizibilă și în datele de sondaj.

„Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. Creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului”, a explicat sociologul.

Premierul interimar Ilie Bolojan sustine o declaratie de presa la sediul Partidului National Liberal (PNL) din Timisoara, sambata, 16 mai 2026. VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO

PNL câștigă, USR pierde, PSD scade ușor

Potrivit analizei, premierul ar fi influențat și dinamica internă a electoratului de dreapta

„Dânsul fiind cumva principalul actor atacant, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL”, a spus acesta.

Ștefureac adaugă că s-ar fi produs și mișcări între electoratul USR și PNL. „O parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal”, a precizat el.

În același timp, PSD ar fi înregistrat un recul ușor.

„Am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD cu aproximativ trei-patru procente”, a adăugat sociologul.

AUR, stabil în jurul a 38–40%

În ceea ce privește AUR, Remus Ștefureac susține că formațiunea se menține într-o zonă stabilă a intenției de vot, fără fluctuații majore în ultimul an.

„AUR a rămas relativ constant, probabil și pentru că a fost partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente”, a explicat el.

Sociologul consideră că baza electorală a formațiunii este una stabilă, greu de erodat în actualul context politic.

„Acest electorat nu are unde să se ducă, deocamdată nu vede alternative. Fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată”, a spus Ștefureac.

El plasează intenția de vot pentru AUR în intervalul 38–40%.

„AUR s-a menținut în acest siaj, 38–40% tot anul. Acestea sunt, în linii mari, evoluțiile intenției de vot”, a precizat sociologul.

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research. Foto: Facebook / Remus Ștefureac

AUR la 50%?

Întrebat dacă AUR poate ajunge la 50%, sociologul nu exclude această posibilitate, dar o condiționează de evoluțiile politice generale.

„Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum. Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru AUR în ultimul an. Eu nu am văzut dislocări”, a declarat el.

Ștefureac adaugă că un astfel de scenariu depinde și de lipsa unei alternative politice credibile.

„Creșterea spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție nu va crește, nu va apărea o alternativă serioasă”, a explicat sociologul.

În final, Remus Ștefureac atrage atenția asupra implicațiilor unei eventuale concentrări mari de putere politică.

„Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc, dintr-un motiv simplu: elitele noastre politice încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidată care să permită gestionarea unei puteri prea mari”, a concluzionat acesta.

Galerie: Facebook / Remus Ștefureac

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