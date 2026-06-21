Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar. Ce spune despre Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Ilie Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar bazat pe un pact național pentru a opri criza politică. Liderul PNL nu exclude varianta ca Sorin Grindeanu să devină premier.

Ilie Bolojan a transmis că i-a propus președintelui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar pentru a rezolva criza politică.

„Există, în toată această situație politică complicată, soluții corecte, transparente, pe față, prin care România poate fi guvernată într-o manieră de guvernare de tip minoritar. Nu este singura țară în care se întâmplă acest lucru. Pe baza unui pact național, în care se stabilesc perioade explicite, se stabilesc condiții de bază care sunt acceptate de toată lumea, date de realitățile noastre, date de prioritățile pe care le avem.”

Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Bolojan nu a exclus varianta ca Sorin Grindeanu să preia funcția de premier.

„Varianta de premier o poate propune partidul căruia președintele îi dă mandat. În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, la propunerea președintelui României și cu acordul celorlalte partide, se poate discuta asta, dar nu doresc să mă apuc să discut de persoane în momentul de față. Ideea este de principiu, de soluție, pentru a ieși din această stare de blocaj,” a transmis acesta la Digi24.

Bolojan, întâlnire cu Nicușor Dan înainte de Congresul liberalilor

Întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan înainte de Congres, Bolojan a refuzat să dea un răspuns direct.

„Am transmis acest lucru, dar nu este căderea mea să infirm sau să confirm anumite întâlniri sau nu, pentru că nu este normal. Am spus că am avut grijă să ajungă la dânsul.”

Liderul PNL a evitat să confirme dacă Aexandru Nazare e varianta de premier pentru un Guvern format din PNL, USR și UDMR.