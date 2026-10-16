Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”

Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”

Flavius Niculescu
Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a explicat vineri, 16 octombrie, pentru Digi24, motivele pentru care formațiunea sa politică este dispusă să voteze pentru învestirea noului Executiv cu puteri depline, format de Luca Niculescu. Premierul demis a declarat că România nu își mai permite să continue cu un Guvern interimar, însă a subliniat că decizia concretă va fi luată sâmbătă, 17 octombrie, când liberalii se întrunesc în Biroul Politic Național. Reacția lui Ilie Bolojan vine la două zile după ce purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a confirmat că partidul susține învestirea Guvernului Niculescu.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu mai e o problemă de calcule politice, ci de responsabilitate față de țară” / „PNL sigur intră în opoziție”

„PNL ar putea să voteze Guvernul Luca Niculescu, dar asta vom decide mâine, în Biroul Politic Național. Nu mai e o problemă de calcule politice. E o problemă de responsabilitate față de țară. Suntem într-o criză prelungită, din cauză că PSD în mod iresponsabil a demis Guvernul. Sistemul nostru administrativ nu e pregătit pentru interimate.

Suntem în situația în care dacă nu avem un guvern intrăm în complicații foarte mari. Servicii de bază nu vor mai putea funcționa, avem nevoie de contractarea de credite de pe piețele internaționale și cu guvern interimar contractezi la dobânzi mai mari, trebuie pregătit bugetul pe 2027.

Voi propune mâine să acordăm un vot pentru învestirea acestui Guvern. Noi sigur vom intra în opoziție. Singurele discuțiii pe care le-am avut cu domnul Luca Niculescu sunt legate de respectarea angajamentelor bugetare”, a transmis Ilie Bolojan.

„Cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este tot PSD”

„Criza politică a fost prelungită foarte mult, nu din vina noastră. Nu votăm pentru cineva anume, ci dăm un vot pentru această țară. Atunci când se va sări peste cal, vom reacționa.

Mi-e greu să spun care va fi evoluția acestui Guvern, dacă va fi învestit. Cel mai periculos adversar e tot PSD. Și-au dat jos propriile guverne anii trecuți, au generat criza în Guvernul pe care l-am condus pentru că am făcut ce e mai bine pentru țară. Principalul pericol și pentru Guvernul Luca Niculescu este PSD.

Nu am apucat să citesc programul de guvernare, dar, din ceea ce mi-au comunicat colegii, sunt anumite aspecte care țin de respectarea angajamentelor pe care le-a luat România”, a declarat Ilie Bolojan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

STUDIU Consumul de băuturi foarte fierbinți ar putea tripla riscul de apariție a acestui tip de cancer, arată un studiu amplu
19:06
Consumul de băuturi foarte fierbinți ar putea tripla riscul de apariție a acestui tip de cancer, arată un studiu amplu
NEWS ALERT A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică
18:56
A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică
INEDIT O regiune din România, pe primul loc într-un clasament al destinațiilor turistice subestimate. Păduri străvechi, mânăstiri și peisaje spectaculoase
18:47
O regiune din România, pe primul loc într-un clasament al destinațiilor turistice subestimate. Păduri străvechi, mânăstiri și peisaje spectaculoase
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 16 octombrie, de la ora 20.30
18:45
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 16 octombrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Ce a transmis Călin Georgescu în „ultimul cuvânt” rostit la Tribunal, înainte de decizia eliberării din spatele gratiilor. Gândul publică declarația oficială a fostului prezidențiabil
18:24
Ce a transmis Călin Georgescu în „ultimul cuvânt” rostit la Tribunal, înainte de decizia eliberării din spatele gratiilor. Gândul publică declarația oficială a fostului prezidențiabil
SCANDAL Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins
18:24
Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins
Mediafax
Invenția unui student pentru răcirea fațadelor blocurilor vechi. Se răcesc singure, fără ventilatoare
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Trupul Evei Perón a fost ascuns timp de 16 ani. Operațiunea secretă prin care armata a încercat să-i distrugă mitul
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
ENERGIE SUA eliberează până la 17 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol pentru a tempera prețurile la pompă înaintea alegerilor din noiembrie
19:43
SUA eliberează până la 17 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol pentru a tempera prețurile la pompă înaintea alegerilor din noiembrie
CONTROVERSĂ Ilie Bolojan spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD, partidul care deține cele mai multe ministere în noul Executiv
19:39
Ilie Bolojan spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD, partidul care deține cele mai multe ministere în noul Executiv
FLASH NEWS O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
19:14
O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
DECLARAȚII EXCLUSIVE Concordia inaugurează un birou permanent la Bruxelles. Miza: Accesul companiilor românești la miliardele europene destinate competitivității
19:09
Concordia inaugurează un birou permanent la Bruxelles. Miza: Accesul companiilor românești la miliardele europene destinate competitivității
FLASH NEWS „Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice
18:54
„Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice
FOTO După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill
18:50
După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill

Cele mai noi

Trimite acest link pe