Liderul PNL, Ilie Bolojan, și-a băgat colegii de partid în ședință de urgență miercuri, 14 octombrie, pentru a confirma susținerea noului Guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu. Reacția liberalilor a venit la mai puțin de o zi de când surse de la Cotroceni au anunțat că președintele Nicușor Dan este pregătit să demareze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, a organizării alegerilor anticipate, dacă partidele nu reușesc să ajungă, până joi, la o înțelegere pentru susținerea noului Executiv. La finalul întâlnirii, premierul demis a plecat fără să facă declarații de presă, însă confirmarea susținerii PNL pentru Guvernul Niculescu a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

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Bolojan a plecat din ședința PNL fără să dea declarații de presă / Ionel Bogdan: „PNL nu va intra în Guvern cu PSD, va fi partid de opoziție”

După aproape două ore pe care liberalii le-au petrecut în ședința de urgență, premierul demis Ilie Bolojan a părăsit sala fără să facă declarații de presă.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a anunțat că PNL este dispus să voteze învestirea Guvernului Niculescu, astfel încât să se încheie criza politică din România.

„Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. PNL nu va intra într-un Guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție”, a declarat Ionel Bogdan.

Vasile Blaga, înainte de începerea ședinței PNL: „Vom vota Guvernul Niculescu dacă acesta va continua reformele începute de Guvernul Bolojan”

Înainte de a începe ședința PNL, senatorul Vasile Blaga a declarat că partidul este dispus să susțină Guvernul Niculescu, în cazul în care acesta va continua „angajamentele” asumate de Guvernul demis al lui Bolojan.

„Vedem situația din țară. Nu putem continua cu această instabilitate. Dacă Guvernul Niculescu respectă parcursul Guvernului Bolojan, dacă rămânem în toate angajamentele pe care le avem cu partenerii, cele legate de buget, cele legate de măsurile care trebuie luate, nu avem nimic împotrivă să îl susținem. Eu îl cunosc de mulți ani, știu că asta va face”, a declarat senatorul PNL Vasile Blaga.

Ședință decisivă și la PSD. Liderii partidului stabilesc formula de implicare în noul Guvern / Grindeanu a anunțat 3 variante pe care social-democrații le vor analiza

Totodată, Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide cum se va implica în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți seară, la România TV, că le va prezenta colegilor săi trei variante de Guvern. Acesta a spus că susține o formulă de guvernare alături de PNL și UDMR și a respins varianta unui guvern tehnocrat, propusă de Luca Niculescu. Liderul PSD a spus că ar fi un executiv slab, fără susținere clară, și a făcut referire la experiența din 2015-2016. El a cerut partidelor să depășească neînțelegerile și să găsească o soluție comună.