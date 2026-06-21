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Bolojan spune că grupurile parlamentare ale PNL vor părăsi sala în cazul unui vot de învestire a Guvernului Veştea

Olga Borșcevschi
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„PNL nu va susține o astfel de soluție”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, după ședința Biroului Permanent Național al PNL. Potrivit acestuia, recomandarea către grupurile parlamentare liberale este să părăsească sala în timpul votului.

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PNL nu susține Guvernul Veștea

„În urma deciziei Congresului PNL de a nu susţine un guvern în care nu se regăseşte PNL, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate asimată şi transparentă. PNL nu va susţine o astfel de soluţie”, a anunţat preşedintele PNL.

Potrivit șefului liberalilor, s-a făcut o recomandare pentru grupurile parlamentare ale PNL, astfel încât, dacă se ajunge la vot în Parlament pentru Guvernul Veştea, parlamentarii liberali să iasă din sală.

El a adăugat că sigura soluţie viabilă presupune guverne minoritare şi propune un pact pentru adoptarea de legi care să asigure absorbţia fondurilor din PNRR şi a menţinerii deficitului.

Bolojan s-a referit fie la guvern minoritar condus de PSD, pentru care celelalte partide ar da votul de învestitură, sau un guvern format de PNL, USR, UDMR.

Bolojan a acuzat PSD că a frânat reformele și că a rupt coaliția atunci când măsurile de guvernare au afectat interesele partidului.

Bolojan, atac la adresa PSD

„Da, se putea mai mult dacă Partidul Social-Democrat nu trăgea frâna de mână, așa cum a făcut pe parcursul lunilor de guvernare. Am dat la început o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe sustinerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România, pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări și asta nu mai trebuie să se repete”, a spus Bolojan.

El a mai precizat că PSD a susținut inițial măsurile de ajustare fiscală, însă și-a schimbat poziția atunci când acestea au vizat privilegiile și clientele politice.

„Când PSD a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul. Dar după această guvernare, cred că în afară de indicatori de procente de redresare, cel mai important lucru pe care l-am demonstrat partidul nostru este că se poate guverna și altfel în România”, a mai spus liderul PNL.

„Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis”

El a adăugat că, după căderea Guvernului, PNL este supus „unui asalt teribil din toate părțile”.

„Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor și, odată reconstruit, el însuși să fie o forță de reconstrucție a României. Eu vă chem să redevenim un partid mare, pe fundația solidă a valorilor și principiilor corecte. Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis. Nu suportând minciuni și decontând funga de răspundere a altora. Vom reveni la guvernare ca un partid mare care pune cu adevărat în aplicare proiectul său pentru România puternică, modernă și prosperă”, a afirmat Bolojan.

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