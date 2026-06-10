PSD-istul Adrian Câciu lansează un atac virulent la Ilie Bolojan și Dominic Fritz, foștii parteneri din coaliția de guvernare. Într-o postare pe Facebook, el devoalează motivul care stă în spatele atacurilor lansate împotriva lui Eugen Tomac, nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

Câciu susține că a sosit timpul „să dăm de pământ cu Bolojan, cu Fritz și cu toate gaștile de sugative politice!”.

„Totul este despre sinecuri, numiri, corupție”

Pe pagina personală de Facebook, Adrian Câciu scrie următoarele:

„De ce nu vrea duetul Bolojan-Fritz să treacă Guvernul Tomac sau orice alt guvern? Ca să rămână pe funcțiile de premier, miniștri, secretari de stat, șefi de agenții, prefecți, subprefecți, membrii de Consilii de Administrație, case de la RAAPPS.

Sugative politice!

Totul este despre sinecuri, numiri, corupție, contracte, trafic de infuență, mite mascate, fripturi! Tot ce vedem în aceste zile de la useriști și peneliști este, de fapt, lipsă de curaj politic. Se apucă să vorbească doar despre anti-Tomac, anti-miniștri propuși, anti-PSD. Dar, PSD nu este în guvern. Nici în guvernul demis, nici în cel propus. Pentru ei, în minciuna și ticăloșia care îi caracterizează, PSD trebuie să fie dușmanul”.

Mai departe, Câciu arată că, „în realitate, fiecare zi care trece înseamnă bani în conturile lor, ale useriștilor și peneliștilor, ale sinecuriștilor, influencerilor și ong-istilor care sug zilnic din contractele cu statul”.

„…să se decupleze de la banul public”

În continuare, social-democratul susține că a venit vremea „să-i vedem dacă sunt oameni de stat, dacă sunt bărbați politici. Dacă au curaj să se decupleze de la banul public! Câte miliarde de lei au spoliat în aceste luni în care au pus japca pe români?

Românii nu i-au votat! Au pierdut alegeri din 2004 încoace. Mai ales PNL! USR nici nu există electoral. Eu cred că ei trebuie să stea în opozitie mult timp de aici încolo.

Eu cred că noi nu mai trebuie să-i toleram când ne jignesc în emisiuni, în Parlament, în podcast-uri sau pe unde apucă. Cred că a venit timpul să dăm de pământ cu Bolojan, cu Fritz și cu toate găștile astea de sugative politice!”.

Finalul textului este un mesaj „referitor la Tomac”:

„Ar fi bine să înțeleagă că scopul unui guvern este să facă bine oamenilor. Să înțeleagă că trebuie redusă taxarea muncii pe veniturile mici și medii, că trebuie redus TVA-ul la alimente și că trebuie dat drumul la bani în economie.

România nu mai trebuie condusa pe baza unor obiective austere care lovesc în oameni. România trebuie condusa cu fața la români, nu cu spatele!

Dacă face asta, ar avea o șansă!”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Câciu îi face un „rechizitoriu” în 10 puncte lui Bolojan: „Să nu-i bănuiți de prostie! Nu! Este pură ticăloșie politică!”

După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”