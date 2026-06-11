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Calcul complet. Cât te costă 7 zile în Mamaia, în iulie 2026: cazare + mâncare + alte cheltuieli, în funcție de câte stele are hotelul ales

Calcul complet. Cât te costă 7 zile în Mamaia, în iulie 2026: cazare + mâncare + alte cheltuieli, în funcție de câte stele are hotelul ales
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Calcul complet. Iată cât te costă șapte zile în Mamaia, în iulie 2026: cazare + mâncare + alte cheltuieli, în funcție de câte stele are hotelul ales.

Stațiunea Mamaia este una dintre favorite, de pe litoralul românesc, astfel că dacă îți plănuiești o vacanță aici, cu siguranță te-ar interesa cât trebuie să plătești pentru un sejur de 7 zile (6 nopți). Astfel, că un buget complet pentru un astfel de sejur, în vârf de sezon, adică în luna iulie 2026, variază destul de mult în stațiunea Mamaia, în funcție de nivelul de confort ales. Prețurile de mai jos sunt estimate pentru o singură persoană, calculate ca jumătate din costul unei camera duble, plus alte cheltuieși individuale de masă și distracție.

La o cazare de 3 stele, ai de plătit între 1.200 de lei și 1.800 de lei, de persoană, pentru o cameră dublă, cu mic dejun inclus.

La capitolul mâncare (prânz, cină la autoserviri sau terase medii), ai 150 lei/zi x 7 zile = 1.050 lei.
La capitolul alte cheltuieli (șezlong 50 lei/zi, băuturi, înghețată): 200 lei/zi x 7 zile = 1.400 lei.

Ca și total, la o cazare de 3 stele, poți cheltui suma de 3.900 lei – 4.250 lei / sejur.

La o cazare de 4 stele, ai putea plăti între 2.100 lei – 3.300 lei / persoană (loc în camera dublă cu mic dejun inclus. Pe mâncare (restaurante a la carte, pranz și cină), ai putea cheltui: 250 lei/zi x 7 zile = 1.750 lei.  Alte cheltuieli (șezlong în zona centrală/nord 70-100 lei/zi, beach bar, parcare): 300 lei/zi x 7 zile = 2.100 lei. Un preț total ar fi, deci, între 5.950 lei – 7.150 lei / sejur.

La o cazare de 5 stele, plătești așa:

cazare: 4.500 lei – 6.500 lei / persoană (loc în cameră dublă premium cu mic dejun inclus). Pe mâncare (restaurante fine dining sau hotel premium), poți da 400 lei/zi x 7 zile = 2.800 lei. La capitolul alte cheltuieli (băuturi fine, cluburi, sporturi nautice, tratamente spa): 500 lei/zi x 7 zile = 3.500 lei. Un calcul total ar fi între 10.700 lei – 12.700 lei / sejur.

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