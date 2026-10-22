Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție

Călin Georgescu este audiat joi într-un nou dosar, cel de-al cincilea deschis pe numele său, în care este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor legionare, potrivit surselor Antena 3 CNN. Dosarul ar fi fost deschis după ce, la ieșirea de la secția de poliție de Buftea, fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut salutul legionar către susținătorii lui.

Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a spus că nu declară nimic, invocând dreptul la tăcere.

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Nou dosar pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu este audiat de anchetatorii ilfoveni, în prezența avocaților săi.

Dosarul a fost deschis după ce fostul prezidențiabil ar fi făcut salutul legionar, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, după ce a semnat controlul judiciar.

Fostul candidat la prezidențiale este judecat într-un dosar de propagandă legionară

Acesta ar fi al cincilea dosar penal deschis pe numele lui Călin Georgescu, însă nu este prima anchetă în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de fapte legate de promovarea ideologiei legionare.

Pe 2 iulie 2026, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

În acel dosar, acuzațiile vizează fapte în formă continuată, fiind reținute cinci acte materiale.

Georgescu, vizat de cinci dosare penale

Georgescu este vizat de cinci dosare penale. Primul dosar vizează promovarea ideilor fasciste și legionare, iar al doilea privește presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Un al treilea dosar, instrumentat de DIICOT, vizează o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro. În cel de-al patrulea dosar, Georgescu este suspectat că ar fi încercat să identifice dispozitivele de supraveghere instalate de anchetatori în locuința din Mogoșoaia. (Mai multe detalii AICI)