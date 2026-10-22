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Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție

Olga Borșcevschi
Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție
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Călin Georgescu este audiat joi într-un nou dosar, cel de-al cincilea deschis pe numele său, în care este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor legionare, potrivit surselor Antena 3 CNN. Dosarul ar fi fost deschis după ce, la ieșirea de la secția de poliție de Buftea, fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut salutul legionar către susținătorii lui.

Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a spus că nu declară nimic, invocând dreptul la tăcere.

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Nou dosar pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu este audiat de anchetatorii ilfoveni, în prezența avocaților săi.

Dosarul a fost deschis după ce fostul prezidențiabil ar fi făcut salutul legionar, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, după ce a semnat controlul judiciar.

Calin Georgescu paraseste sediul Tribunalului Bucuresti dupa ce a fost plasat sub control judiciar, marti, 22 septembrie 2026, in dosarul in care procurorii DIICOT il cerceteaza pentru constituirea unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Fostul candidat la prezidențiale este judecat într-un dosar de propagandă legionară

Acesta ar fi al cincilea dosar penal deschis pe numele lui Călin Georgescu, însă nu este prima anchetă în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de fapte legate de promovarea ideologiei legionare.

Pe 2 iulie 2026, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

În acel dosar, acuzațiile vizează fapte în formă continuată, fiind reținute cinci acte materiale.

Georgescu, vizat de cinci dosare penale

Georgescu este vizat de cinci dosare penale. Primul dosar vizează promovarea ideilor fasciste și legionare, iar al doilea privește presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Un al treilea dosar, instrumentat de DIICOT, vizează o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro. În cel de-al patrulea dosar, Georgescu este suspectat că ar fi încercat să identifice dispozitivele de supraveghere instalate de anchetatori în locuința din Mogoșoaia. (Mai multe detalii AICI)

Comentarii 3
  • Gheorghe Viorel

    Atita timp cit in Romania a revenit dictatura impostorilor mult mai avansata decit in regimul comunist ,nu ai ce sa comentezi ,te astepti ca orice om sa fie ridicat dupa strada ca i-sa parut cuiva ca are o casca in ureche s-au ca a salutat precum legionarii ( sa nu uitam ca unii legionarii au insemnat stilpul rezistentei anticomuniste din Romania ,redate in MEMORIALUL DURERII ) s-au ca aluat-o la stinga in loc sa faca drepta , totul este administrat de catre ,,Politia Politica ” ce instrumenteaza dosare politice ,Romania sub Dictatura impostorilor

  • Florin Sandu

    ma intreb cand apare dosarul pentru ca s-a nascut de ziua lui ???🤣

  • MARIAN PAUN

    Pana nu dispare sorosismul/globalismul, asta-i filmul.Mult mai rau ca pe vremea lui NEA NICU.Slava WOKE!

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