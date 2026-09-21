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Lista țărilor în care DIICOT a verificat urma banilor în dosarul „Călin Georgescu”. Anchetatorii străini l-au avut în vizor pe candidatul la prezidențialele din 2024 – SURSE

Catalin LupasteanuCristian Lisandru
Lista țărilor în care DIICOT a verificat urma banilor în dosarul „Călin Georgescu”. Anchetatorii străini l-au avut în vizor pe candidatul la prezidențialele din 2024 - SURSE
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Călin Georgescu – fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024 – este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Georgescu a fost ridicat direct din trafic de procurorii DIICOT, luni dimineață, în timp ce se ducea la înot.

Potrivit surselor judiciare, DIICOT a luat urma banilor, în acest caz, în mai multe țări europene. Anchetatorii străini ar fi furnizat informații esențiale în dosarul „Călin Georgescu”.

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Se efectuează analiza unor fluxuri financiare în cazul lui Călin Georgescu. Sunt comisii rogatorii venite din Austria, Elveția, Anglia și Letonia. Va fi o soluție în curând.

Ar fi vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat, de spălare de bani și înșelăciune. Georgescu ar fi fost în tranzacții financiare cu persoane de pe urma cărora a încercat să obțină sume importante de bani, de ordinul a milioane de euro. În dosar apar 5 persoane – cetățeni români și străini, oameni de afaceri.

Urmează să fie făcută o analiză financiară clară, care ne va indica dacă a și obținut banii pentru campanie (n.red. – prezidențială) sau dacă urma să îi obțină”, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

Percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea

Procurorii și polițiștii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro.

  • Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
  • Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează mai multe persoane, printre care doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Acestea ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Sursa foto main – Mediafax

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