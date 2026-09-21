Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus la arestul central. A fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, implicat în dosar

UPDATE: Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore și urmează să fie transferat în arestul central. Mâine procurorii se vor prezenta cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. DIICOT a oferit luni noi detalii în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu. DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale. Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.Fostul candidat la prezidențiale mai este implicat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară, dar și într-un alt dosar referitor la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Faptele sunt de inițiere/constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată. Georgescu ar fi apelat la dreptul la tăcere, astfel că nu ar fi dat nicio declarație astăzi în fața procurorilor.

Update: Ionel Rusen, omul de afaceri vizat și el de DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu, a fost, de asemenea, reținut pentru 24 de ore.

Știre inițială

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la sediul DIICOT, după ce a fost ridicat de procurori direct din trafic, în timp ce se deplasa la înot. Georgescu este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au declanșat luni, 21 septembrie, o amplă acțiune în cadrul căreia au fost efectuate cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat în acest dosar depășește 1,1 milioane de euro.

După aproximativ 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost preluat de la vila sa din Mogoșoaia și se îndreaptă spre sediul DIICOT.

Georgescu a ajuns, aproximativ 30 de minute mai târziu, la sediul DIICOT.

Trei persoane, vizate în dosar

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta îi vizează pe trei suspecți: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, susțin anchetatorii, și ar fi pretins că pot facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.

Aproximativ 5.000 de euro, găsiți în vila din Mogoșoaia

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că în vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu s-ar fi găsit aproximativ 5.000 de euro. Anchetatorii au verificat deja etajul imobilului, iar în prezent fac verificări amănunțite la parter, urmând să coboare și la demisol.

Potrivit surselor judiciare citate, polițiștii și procurorii au venit la percheziții cu aparatură profesională care poate scana pereții și pardoseala. Verificările au loc în condițiile în care anchetatorii suspectează că ar putea exista zone ascunse în pereți sau în pardoseală, unde ar putea fi ascunși bani.

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Aparatură de bruiaj și o legitimație de senator al Maltei, găsite în mașină

Aceleași surse judiciare au transmis că, în mașina percheziționată a lui Călin Georgescu, anchetatorii ar fi găsit și aparatură de bruiaj, precum și o legitimație de senator al Maltei. Aparatul ar avea capacitatea tehnică de a bloca sau bruia semnale wireless în benzile de 1,2, 2,4 și 5 GHz, utilizate de dispozitive care folosesc conexiuni Bluetooth, wireless sau semnale GSM.

Mai precis, un astfel de dispozitiv poate perturba comunicațiile telefoanelor mobile, conexiunile Bluetooth și rețelele wireless, potrivit surselor judiciare.