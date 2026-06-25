Aproape toată ţara se va afla, joi, sub o avertizare cod galben de temperaturi ridicate şi caniculă. Codul este valabil și pentru Capitală, iar meteorologii anunță că temperaturile vor ajunge și la 35 de grade Celsius, mai ridicate în vest şi nord-vest.

„Joi, 25 iunie, în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul şi estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest, unde izolat va fi caniculă”, a transmis ANM.

De asemenea, spun meteorologii, Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Europa este sub caniculă

Europa se află în plin val de căldură sufocantă, iar în zilele următoare sunt așteptate noi recorduri de temperatură. Astfel, orașele au implementat noi soluții pentru a face față temperaturilor extreme.

Amsterdam implementează o rețea de „locuri de răcorire” în tot orașul, oferind locuitorilor un spațiu unde pot scăpa de caniculă. Aceste spații oferă locuri de stat, apă potabilă și toalete. Multe permit accesul și cu animale de companie, relatează BBC.