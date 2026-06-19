Cod galben de caniculă emis de ANM: temperaturi de 36°C în weekend. Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de disconfort termic pentru aproape toată țara și două atenționări Cod galben de caniculă care vizează regiunile vestice și sud-vestice. În Capitală, maximele pot urca până la 33°C.

Cod galben de caniculă emis de ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 19 iunie, ora 10, până luni, 22 iunie, ora 21, privind instalarea treptată a vremii călduroase și creșterea disconfortului termic în cea mai mare parte a țării.

În același interval, meteorologii au transmis și două atenționări Cod galben de caniculă, care vor viza în special regiunile vestice și sud-vestice, unde temperaturile vor fi mai ridicate decât în restul țării.

Potrivit ANM, vineri maximele vor porni de la 24-25°C pe litoral și vor urca până la 32°C în vestul și sud-vestul țării.

Duminică, cea mai călduroasă zi

Sâmbătă, valorile termice continuă să crească ușor. Pe litoral se vor înregistra 26-27°C, iar în vestul țării maximele vor urca până la 33-34°C.

Duminică este ziua cea mai caldă a intervalului. În vestul țării se așteaptă caniculă, cu temperaturi de până la 35°C. Pe litoral, valorile vor fi ușor mai scăzute, în jur de 26-27°C.

În București, vremea va fi predominant călduroasă, cu disconfort termic accentuat și temperaturi maxime de până la 33°C.

Meteorologii atrag atenția că valul de căldură se va resimți treptat în mai multe regiuni, cu accent pe vestul și sud-vestul țării, unde disconfortul termic va fi cel mai ridicat.