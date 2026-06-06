Cât câștigă o asistentă de îngrijire a copiilor fără experiență în Norvegia? Salariul uriaș a devenit viral

Un tânăr spaniol a postat pe TikTok salariul de asistent medical în Norvegia, iar cifra este de trei ori salariul mediu spaniol. Videoclipul a strâns milioane de vizualizări și a reaprins dezbaterea despre emigrarea pentru muncă, scrie que.es.

Un tânăr spaniol care lucrează în Norvegia își arată fluturașul de salariu și explică faptul că nu i s-a cerut nicio experiență anterioară sau o formare specifică. Clipul, postat de @palsand91 pe TikTok, a depășit două milioane de vizualizări și a adus încă o dată în prim-plan comparația salarială dintre Spania și țările nordice.

Videoclipul arată un venit lunar brut de aproximativ 3.000 de euro, deși utilizatorul TikTok insistă că acesta abia atinge salariul minim pe economie din acest sector. Conform unor site-uri web precum Glassdoor, salariul mediu pentru un asistent de îngrijire a copiilor în Norvegia este între 31.000 și 35.000 de euro pe an, sau între 2.580 și 2.916 euro pe lună. Cu ore suplimentare și bonusuri, @palsand91 arată clar că acest venit poate fi depășit cu ușurință.

Dar și viața e mai scumpă în Norvegia, dar cel mai frapant lucru la videoclip este cât de surprinzător de ușor este să obții un loc de muncă. Nu este necesară nicio diplomă universitară sau o formare profesională specifică. Tot ce ai nevoie este o diplomă de liceu, un nivel de bază de norvegiană sau engleză și să fii înregistrat ca lucrător UE. Anunțurile de locuri de muncă sunt publicate pe portaluri precum EURES sau site-ul finlandez Finn.no, iar multe includ cazare temporară.

Norvegia, cu un cost al vieții mai mare, dar proporțional cu salarii mult mai mari, oferă un potențial real de economii. Iar acest lucru, combinat cu programe de lucru flexibile, explică de ce mii de spanioli își doresc de ani de zile să meargă spre nord.

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