Psihologii susțin că toate persoanele care mai întâi taie toată carnea din farfurie – și apoi se apucă de mâncat – au acest defect comun

Iată ce spun psihologii despre persoanele care mai întâi taie toată carnea din farfurie – și apoi se apucă de mâncat. Ce defect comun au.

Practica aceasta, de a tăia carnea sau toată mâncarea în bucăți mici înainte de a începe efectiv să mănânce, este un obicei destul de întâlnit și adesea analizat de către psihologii comportamentali. Specialiștii susțin că persoanele care fac acest lucru împărtășesc o trăsătură comună majoră, și anume, nevoia ridicată de control, ordine și predictibilitate. Iată ce ce spune acest obicei despre personalitatea cuiva:

nevoia de control și planificare (trăsături de tip A)

Cei care taie toată carnea de la început vor sa „scape” de faza de pregătire pentru a se putea asigura ca totul este sub control. Preferă sa organizeze farfuria în avans, astfel încat procesul de mâncat să fie fluid, eficient și fara întreruperi.

eficiență dusa la extrem

Pentru acești oameni, să schimbe constant furculia si cuțitul din o mână în alta in timp ce mănâncă pare o pierdere de timp și o acțiune ineficientă. Ei preferă să facă toata treaba mecanică la început, ca apoi să folosească doar furculița.

copilărie prelungită

Din punct de vedere psihologic, părinții sunt cei care taie mâncarea copiilor mici pentru ca aceștia să nu se înece si să poată manca singuri. Pentru unii adulți, păstrarea acestui obicei ofera un sentiment inconstient de siguranță, confort și lipsă de griji în timpul mesei.

tendinte anxioase sau micromanagement

Dar în cazurile în care obiceiul devine o regula rigidă (daca persoana devine agitată că nu poate tăia totul de la început), el poate ascunde o ușoară anxietate. Farfuria devine un microcosmos unde persoana poate deține 100% controlul, compensînd pentru haosul din viața de zi cu zi.

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