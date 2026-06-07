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Cât de inteligenți sunt românii, de fapt? Dr. neurochirurg Vlad Ciurea a găsit răspunsul + care e cel mai mare defect al poporului roman

Cât de inteligenți sunt românii, de fapt? Dr. neurochirurg Vlad Ciurea a găsit răspunsul + care e cel mai mare defect al poporului roman
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Renumitul medic neurochirurg, Vlad Ciurea, a vorbit, la Antena 3, despre cât de inteligenți sunt românii. ACesta are răspunsul, dar spune și care este cel mai mare defect al poporului român.

Astfel, medicul spune că IQ-ul în țara noastră este foarte mare și că are o părere bună despre deșteptăciunea românilor. În plus, Vlad Ciurea spune și care este, de fapt, cel mai mare defect.

„IQ-ul în România este foarte mare, eu am o părere foarte bună despre deșteptăciunea românilor. Unii au alt defect. Defectul este superficialitate. În rest, prind din zbor orice. Foarte bine. Este superb”, spune celebrul neurochirug.

În continuare, Vlad Ciurea explică din ce alcătuită conștiința noastră, pe care o compară cu o cheie de boltă, exact ca la o construcție.

„Acest creier care are 3 etape: creierul vechi, care este reptilian, poate ați auzit, apoi creierul paleo, care este mai apropiat, și partea de deasupra, care este această cupolă, este cortexul. 100 de miliarde de celule care se numesc neuroni și care au niște legături formidabile între ele, ca sinapsele, și care creează acest lucru deosebit care se numește conștiință: gândirea, judecata, toate intră în conștiința noastră, aici este totul. Asta este cheia de boltă, exact ca la o construcție”.

În cele din urmă, Vlad Ciurea trage și un semnal de alarmă, și anume, acela de a nu lăsa creierul „să se prostească”.

„Toată problema creierului uman este să nu-l lăsăm să se prostească și să facem tot ce este posibil ca să fie cât mai deștept. Și să obținem de la noi, de la copiii noștri un IQ cât mai dezvoltat, ca să fim buni în toată lumea, nu numai în România”, conchide Vlad Ciurea.

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