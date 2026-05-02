Medicul Vlad Ciurea a explicat de ce sunt românii „dependenți” de mici și ce se întâmplă în creierul nostru când mirosim și mâncăm mititei.

Vlad Ciurea explică acest fenomen nu doar prin prisma gustului, ci mai ales prin legătura directă dintre simțul olfactiv și sistemul limbic, acea parte a creierului responsabilă de emoții și amintiri.

Mirosul de mici nu este doar un miros de mâncare, ci un declanșator de dopamină. Când simțim acea aromă specifică de carne friptă combinată cu usturoi și bicarbonat, creierul accesează instantaneu „sertarul” cu amintiri plăcute: ieșiri la iarbă verde, sărbători sau momente de relaxare cu prietenii.

Sistemul limbic este activat imediat, generând o stare de bine înainte de prima înghițitură. Astfel, creierul a învățat să asocieze acest miros cu recompensa și socializarea.

Totodată, micii conțin un amestec care păcălește papilele gustative și creierul să ceară mai mult:

a) Sarea și grăsimea: această combinație este, din punct de vedere evolutiv, extrem de atractivă pentru creier, deoarece semnalizează o sursă densă de energie.

b) Bicarbonatul de sodiu: pe lângă textura pufoasă, acesta frăgezește carnea și ajută (într-o anumită măsură) la gestionarea acidității, făcând experiența mai puțin „greoaie” pe moment.

c) Condimentele (usturoi, cimbru, piper): acționează ca stimulanți digestivi și senzoriali care mențin creierul într-o stare de alertă plăcută.

Ce spune medicul Vlad Ciurea despre mici

„Micul este un produs românesc, o plăcere a noastră. Când simțim mirosul de mici, se activează imediat centrii plăcerii din creier. Este o reacție instinctivă, legată de amintiri frumoase, de relaxare și de socializare. Creierul se bucură, dar trebuie să avem mare grijă la cantitate. Dacă mâncăm prea mulți, sângele pleacă de la creier către stomac pentru a ajuta digestia, și atunci apare acea stare de somnolență, de «ceață» pe creier, pentru că neuronii nu mai sunt la fel de bine oxigenați.

Muștarul este obligatoriu. El nu este doar pentru gust, ci ajută digestia și curăță într-un fel grăsimile. Recomandarea mea este: savurați-i, dar mâncați doi, maximum trei mici, nu o farfurie plină. Bicarbonatul din mici are rolul de a frăgezi, dar și de a păcăli puțin senzația de greutate în stomac. Totuși, combinația de carne grasă și condimente puternice rămâne o provocare pentru organism, de aceea moderația este cheia.”, a declarat medicul Vlad Ciurea.

