Cât de mult timp câștigi, de fapt, dacă gonești cu viteză mare pe autostradă. Calculul care arată diferența reală între 150 km/h și limita legală

Te-ai gândit vreodată cât de mult timp câștigi, de fapt, dacă gonești pe o autostradă în mare viteză. Mulți șoferi au impresia că ajung mult mai repede la destinație dacă apasă pedala de accelerație la maximum. În realitate, însă, nu e deloc așa.

De fapt, timpul câștigat este adesea surprinzător de mic, chiar dacă se „zboară” cu 150 km/h.

În schimb, cresc atât riscurile, cât și consumul de carburant, arată o analiză realizată de publicația Il Post.

Diferență de numai 6 minute

Poate cea mai răspândită percepție printre șoferi este aceea care spune că o viteză mai mare înseamnă un câștig important de timp. Dar, câți oare au făcut calculele pentru a vedea cum stau lucrurile, de fapt?

Pe o distanță de 100 de kilometri, un automobil care circulă constant cu 110 km/h ajunge la destinație în aproximativ 55 de minute. Dacă șoferul păstrează limita legală de 130 km/h, timpul scade la aproximativ 46 de minute. Iar cine gonește cu 150 km/h va parcurge aceeași distanță în circa 40 de minute.

Așadar, diferența între șoferul care respectă limita legală și cel care se grăbește și conduce în viteză (150 km/h) este de doar 6 minute.

Iar în practică, acest timp e chiar mai mic, fiind influențat de trafic, depășiri și zone cu restricții temporare. Toate acestea reduc constant viteza medie de deplasare.

Autostrăzile nu sunt trasee ideale pe care vehiculele circulă cu viteză constantă. Camioanele, intrările și ieșirile de pe autostradă, lucrările și variațiile de trafic obligă șoferii să frâneze și să accelereze frecvent. Cei care circulă cu viteze foarte mari sunt nevoiți să adapteze mai des ritmul de deplasare, iar câteva minute petrecute într-un ambuteiaj sau într-o zonă cu trafic încetinit pot anula complet timpul câștigat anterior.

Tocmai din acest motiv specialiștii insistă că viteza medie este mult mai importantă decât viteza maximă atinsă pentru scurte perioade.

Cu cât crește consumul de carburant la viteză mare

În plus, la viteză mare trebuie avut în vedere și consumul de carburant. Rezistența aerului nu crește proporțional cu viteza, ci mult mai rapid. Astfel, trecerea de la 130 km/h la 150 km/h poate însemna o creștere a rezistenței aerodinamice cu peste 30%. Pentru multe automobile, acest lucru se traduce printr-un consum cu aproximativ 20-25% mai mare.

Dar, cea mai importantă consecință a vitezei ridicate rămâne siguranța. La 130 km/h, distanța necesară pentru oprirea completă a unui automobil în condiții normale poate depăși 120 de metri. La 150 km/h, deja vorbim de peste 150 de metri. Iată, așadar, că pentru 20 km/h în plus avem undeva la 30 de metri suplimentari necesari pentru oprire, echivalentul lungimii unei coloane de șapte autoturisme.

Dacă vorbim de o situație de urgență, această diferență poate decide dacă șoferul evită un impact sau lovește obstacolul din fața sa cu o viteză încă periculoasă.

Mitul vitezomanilor din Germania, spulberat

Deseori este invocată Germania ca exemplu pentru eliminarea limitelor de viteză pe autostrăzi. Realitatea este, însă, mai complexă decât o credem.

Potrivit unui studiu realizat în Germania pe aproape două miliarde de treceri ale vehiculelor, viteza medie pe sectoarele fără limită a fost de aproximativ 113 km/h. Mai mult, 83% dintre șoferi au circulat cu mai puțin de 130 km/h.

Așadar, mitul vitezomanilor nemți a fost spulberat.

Concluzia extrasă din calculele efectuate este una cât se poate de simplă: depășirea limitei legale de 130 km/h oferă prea un câștig prea mic în timp ca să conteze cu adevărat. În schimb, costurile și riscurile cresc considerabil.