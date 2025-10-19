Prima pagină » Actualitate » Gest inconștient al unui șofer pe Autostrada A0. Rula între Bragadiru și Jilava cu viteză pe contrasens

Gest inconștient al unui șofer pe Autostrada A0. Rula între Bragadiru și Jilava cu viteză pe contrasens

19 oct. 2025, 18:24, Actualitate
Gest inconștient al unui șofer pe Autostrada A0. Rula între Bragadiru și Jilava cu viteză pe contrasens

Șoferul a fost surprins de o cameră de bord în timp ce rula cu viteză de pe contrasens. În imaginile surprinse se observă cum autoturismul circulă din direcția opusă pe banda a doua, totul s-a întâmplat pe porțiunea de autostradă dintre localitățile Bragadiru și Jilava.

Un alt conducător auto, care circula conform regulilor de direcție, l-a filmat. În videoclip, se vede și momentul când șoferul face la dreapta pentru a-l evita pe cel care venea din sensul opus.

Din fericire nu s-a produs niciun incident

Pe autostradă se circulă cu mare viteză, iar o astfel de alegere ar fi putut provoca un incident foarte grav. Șoferul a preferat să conducă pe contrasens pe Autostrada București A0.

În filmarea camerei de bord, se înțelege și momentul când șoferul face la dreapta pentru a-l evita pe celălalt conducător auto care venea dinspre sensul opus. Mișcarea lui a fost la fix, astfel cele două mașini nu s-au ciocnit. Fiind vorba de autostradă, se subînțelege că ambele autoturisme circulau cu o viteză ridicată.

Autorul postării nu a publica doar imaginile, ci a cerut și ajutorul internauților. Acesta vrea să identifice numărul de înmatriculare al acelui șofer care circula pe contrasens pe Autostrada A0.

„Știe ca întoarcerea pe autostradă e interzisă. Merge până se termină balustrada și intră în dreapta lui (20-30km)
Judecând după marca mașinii, ala a intrat intenționat, că are prioritate.
Sunt camere pe autostrada, o sa vadă poliția.
Pentru inconștiența și nepăsarea lui i ar trebui suspendat permisul, ala e un real pericol pentru cei din jurul lui!”, au fost câteva din comentariile internauților.
Recomandările autorului:

Citește și

ACTUALITATE Imagini incredibile. Un agent de pază lovește un barbat care ar fi furat dintr-un magazin din București
18:23
Imagini incredibile. Un agent de pază lovește un barbat care ar fi furat dintr-un magazin din București
ACTUALITATE Cum alegi corect un sandviș care nu te îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. „Evitați tot ce conține sosuri”
18:05
Cum alegi corect un sandviș care nu te îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. „Evitați tot ce conține sosuri”
ACTUALITATE Pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Mii de credincioși sunt așteptați la raclă. Cum arată programul complet al procesiunii
17:39
Pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Mii de credincioși sunt așteptați la raclă. Cum arată programul complet al procesiunii
ACTUALITATE Reporterul Gândul a fotografiat, în Luvru, bijuteriile lui Napoleon, înainte de jaful de astăzi. Ce a văzut, cât de securizat este cel mai celebru muzeu din lume. Imagini exclusive
17:38
Reporterul Gândul a fotografiat, în Luvru, bijuteriile lui Napoleon, înainte de jaful de astăzi. Ce a văzut, cât de securizat este cel mai celebru muzeu din lume. Imagini exclusive
ACTUALITATE Cele mai spectaculoase furturi din istoria Luvru. De la Mona Lisa la bijuteriile lui Napoleon de azi
17:32
Cele mai spectaculoase furturi din istoria Luvru. De la Mona Lisa la bijuteriile lui Napoleon de azi
ACTUALITATE Un Ford Model T din 1923 a fost scos la licitație la Artmark. Cu cât se vinde „bijuteria” pe 4 roți, veche de 102 ani
16:41
Un Ford Model T din 1923 a fost scos la licitație la Artmark. Cu cât se vinde „bijuteria” pe 4 roți, veche de 102 ani
Mediafax
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
Pensionarii pot evita plata impozitului. Recomandările specialiștilor britanici
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Validarea: oglinda socială sau ancoră interioară? O explorare a nevoii umane de aprobare
VIDEO În țara lui BoloNicu face legea trotineta. Marius Tucă: România acum este ca o găină fără cap
18:32
În țara lui BoloNicu face legea trotineta. Marius Tucă: România acum este ca o găină fără cap
EXTERNE Joe Biden apare din nou în public. Primele imagini cu fostul președinte de la începerea tratamentului pentru cancer
18:14
Joe Biden apare din nou în public. Primele imagini cu fostul președinte de la începerea tratamentului pentru cancer
EXTERNE Țara europeană care introduce ChatGPT în școli. Fazele proiectului care va începe în decembrie
18:05
Țara europeană care introduce ChatGPT în școli. Fazele proiectului care va începe în decembrie
REACȚIE Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”
17:42
Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”
NEWS ALERT Surse Gândul: Mâine CCR va lua SIGUR decizia pe reforma pensiilor magistraților. Reforma lui Bolojan – posibil să pice la CCR
17:26
Surse Gândul: Mâine CCR va lua SIGUR decizia pe reforma pensiilor magistraților. Reforma lui Bolojan – posibil să pice la CCR