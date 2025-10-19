Gest inconștient al unui șofer pe Autostrada A0. Rula între Bragadiru și Jilava cu viteză pe contrasens

Șoferul a fost surprins de o cameră de bord în timp ce rula cu viteză de pe contrasens. În imaginile surprinse se observă cum autoturismul circulă din direcția opusă pe banda a doua, totul s-a întâmplat pe porțiunea de autostradă dintre localitățile Bragadiru și Jilava.

Un alt conducător auto, care circula conform regulilor de direcție, l-a filmat. În videoclip, se vede și momentul când șoferul face la dreapta pentru a-l evita pe cel care venea din sensul opus.

Din fericire nu s-a produs niciun incident

Pe autostradă se circulă cu mare viteză, iar o astfel de alegere ar fi putut provoca un incident foarte grav. Șoferul a preferat să conducă pe contrasens pe Autostrada București A0.

În filmarea camerei de bord, se înțelege și momentul când șoferul face la dreapta pentru a-l evita pe celălalt conducător auto care venea dinspre sensul opus. Mișcarea lui a fost la fix, astfel cele două mașini nu s-au ciocnit. Fiind vorba de autostradă, se subînțelege că ambele autoturisme circulau cu o viteză ridicată.

Autorul postării nu a publica doar imaginile, ci a cerut și ajutorul internauților. Acesta vrea să identifice numărul de înmatriculare al acelui șofer care circula pe contrasens pe Autostrada A0.

„Știe ca întoarcerea pe autostradă e interzisă. Merge până se termină balustrada și intră în dreapta lui (20-30km) Judecând după marca mașinii, ala a intrat intenționat, că are prioritate. Sunt camere pe autostrada, o sa vadă poliția. Pentru inconștiența și nepăsarea lui i ar trebui suspendat permisul, ala e un real pericol pentru cei din jurul lui!”, au fost câteva din comentariile internauților.

Recomandările autorului: