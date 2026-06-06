Cât de sigur este litoralul românesc după explozia dronei? Răspunsul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă, la Constanța, că România suplimentează echipajele de supraveghere pe litoral și solicită tehnică militară la reuniunea NATO din 10 iunie, în urma exploziei de vineri a unei drone maritime în Portul Constanța.

„Este o întrebare pe care, în mod legitim, românii o pun: cât de siguri vom fi dacă vom veni la Marea Neagră, pe litoralul românesc, în vara acestui an? În 10 iunie vom avea o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente”, a declarat Nicușor Dan la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare „Callatis” din Constanța.

Șeful statului afirmă că ministerele de forță intervin pentru monitorizarea apelor teritoriale.

„Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne și Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de recunoaștere a eventualelor pericole”, a anunțat președintele.

„Instituțiile statului au acționat corespunzător”

Președintele dă asigurări că românii pot veni la mare fără teamă. El amintește că instituțiile au acționat corect la incidentul de vineri.

„Este important de spus, pentru că părea destul de abstract în toată comunicarea noastră pe relații internaționale și pe politică externă. Tot timpul vorbeam de Marea Neagră. Iată că statul român a anticipat corect acest tip de amenințări. Nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.”

Ce măsuri apar pe litoral

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că aplică deja un plan de colaborare cu Ucraina.

„Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente”, a explicat șeful statului.

Centru european de securitate la Marea Neagră

Președintele a precizat și că România continuă demersurile pentru înființarea unui centru european de securitate la Marea Neagră.

„Avansăm cu acel centru european de securitate la Marea Neagră, pentru care vizăm o finanțare din cadrul financiar multianual și suntem în negociere cu Bulgaria pentru a defini cadrul juridic. El este deja prezent într-o strategie a Uniunii Europene”, a precizat Nicușor Dan.

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