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Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc

Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
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Președintele Nicușor Dan a convocat pentru sâmbătă, 6 iunie, o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele ucrainene care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre.

Tema centrală a discuțiilor va fi legată de evaluarea măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc.

Ședința, la „CALATIS”

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, ședința va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare (BREO) „CALATIS”, din Constanța. La reuniune vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.

În cadrul ședinței vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre, informează Administrația Prezidențială.

La finalul reuniunii, preşedintele Nicuşor Dan va susţine o declaraţie de presă.

Reamintim că patru drone ucrainene au explodat în Marea Neagră, vineri dimineaţă. Două dintre drone au explodat în partea ucraineană, a treia în Portul Constanţa şi ultima, la aproape o oră după explozia primei, în afara zonei portuare.

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