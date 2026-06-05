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Cătălin Cîrstoiu: „Dincolo de incertitudini, echipa mea duce mai departe povestea INEXOMS, astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași”

Cătălin Cîrstoiu: „Dincolo de incertitudini, echipa mea duce mai departe povestea INEXOMS, astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași” Galerie Foto 1
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Medicul Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București, a precizat pe Facebook faptul că, echipa sa duce mai departe un proiect important, și anume INEXOMS, „astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași”.

Cătălin Cîrstoiu vorbește despre acest proiect, „dincolo de incertitudini de securitate națională, de griji normale într-o astfel de situatie…Dincolo de tumultul firesc al știrilor, al alertelor mediatice, al comentariilor picante ale unora… Dincolo de “nominalizarile la Oscar” tipice acestor momente….”.

”Echipa mea duce mai departe povestea INEXOMS, astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași …
Duc mai departe munca mea de 20 de ani, ducem mai departe concepte medicale noi, inovative, pe care le aplicăm zi de zi.
Duc mai departe experienta medicală și de conducere din SUUB, într-o Românie care are azi în medicină două lumi paralele… și sper, cândva, cumva așa ceva să nu mai existe. Printr-un proiect european…”, scrie medicul pe Facebook.

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