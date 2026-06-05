Sfaturi medicale la bustul gol, din cadă, de la posibilul viitor ministru al Sănătății: „Relaxează fibrele musculare și reduce tensiunea”

Ștefan Busnatu, un medic care s-ar afla pe lista pentru scaunul de ministru al Sănătății, s-a gândit să îmbine utilul cu plăcutul pe internet. Acesta a postat o poză la bustul gol, direct din cada cu apă caldă, de unde le-a oferit urmăritorilor lecții de anatomie. El a explicat că băile fierbinți dilată vasele de sânge și reduc tensiunea din corp.

Influencer pe sănătate

Medicul Ștefan Busnatu este prezent pe toate rețelele de socializare și activează ca influencer pe zona de health. Acesta are numeroase clipuri în care oferă sfaturi de sănătate urmăritorilor săi din mediul online și se bucură de un număr mare de vizualizări.

Deși în majoritatea postărilor a ales o ținută sobră sau a îmbrăcat uniforma de medic, de data aceasta, viitorul posibil ministru al Sănătății, s-a pozat la bustul gol, într-un cadru care pare surprins din vacanță.

Cu un decor verde pe fundal, un lanț impunător la gât și un ceas inteligent la mână, doctorul a ținut să explice internauților care sunt beneficiile băilor cu apă caldă.

„Dilată vasele de sânge, relaxează fibrele musculare și reduce tensiunea acumulată.”

„Mă onorează faptul că numele meu este menționat în presă ca o posibilă opțiune pentru funcția de Ministru la Ministerul Sănătăţii”

Astăzi, într-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, doctorul s-a declarat profund onorat de zvonurile care îl trimit direct în guvernul condus de noul premier desemnat, Eugen Tomac. Dacă ajunge ministru, el promite digitalizare și spitale mai moderne.

„Dacă aș avea șansa de a ocupa o astfel de poziție, mi-aș dedica întreaga experiență și energie pentru a susține proiecte care să aducă beneficii reale pacienților, profesioniștilor din sănătate și întregii societăți.”

Totuși, ca un coleg bun, el a scris că și medicul Cătălin Cîrstoiu este o variantă potrivită pentru minister.

„În același timp, consider că chiar dacă nu voi fi eu, alegerea domnului Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu ar reprezenta, de asemenea, o opțiune extrem de valoroasă pentru sistemul medical românesc, având în vedere experiența managerială și profesională pe care o deține.”

La finalul mesajului, acesta a transmis că se recuperează după o boală la plămâni.

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