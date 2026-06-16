Cațavencii.ro: O țară pe umerii lui Hunor

Of, iar trebuie să decidă Kelemen Hunor dacă se face sau nu majoritate și când și câte ministere primește UDMR și cum o să ne mai chinuie cu un prost la Cultură. Cât o să le mai facă și el singur pe toate, cât?

Anunțul președintelui cu desemnarea lui Veștea cică a surprins inclusiv familia lui Veștea, acesta zicând că a avut de dat multe explicații. Asta nu e nimic, dar nici el nu a știut. Când a fost adus de mână cu Tomac în fața națiunii, Veștea a crezut că Nicușor o să zică: „Uitați-vă la ăștia doi cât de proști sunt!“.

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