Câte sute de grame de cafea e recomandat să consumăm într-o lună întreagă? Care este cantitatea maximă, potrivit experților în nutriție

Iată câte sute de grame de cafea e recomandat să consumăm într-o lună întreagă și care este cantitatea maximă, potrivit experților în nutriție.

Aproape că nu ți-ai putea imagina dimineața fără ceașca de cafea. Aceasta este una dintre cele mai populare și complexe băuturi din lume, obținută prin prăjirea și măcinarea sâmburilor (boabelor) arborelui de cafea. Astfel, de la istoria sa fascinantă și profilul aromatic, până la metodele de preparare, universul cafelei oferă o multitudine de detalii pentru pasionați. Dar tu știi câtă cafea e recomandat să consumi într-o lună? Ei, bine, noi avem răspunsul.

Autoritățile majore în nutriție și siguranță alimentară, ca EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) și FDA (Statele Unite) stabilesc care este doza sigură pentru un adult sănătos. Aceasta este până la la 400 mg de cafeină pe zi.

Ca să transformam asta în sute de grame de cafea (boabe/macinată) pe lună, calculul pornește de la câtă cafea folosești pentru o ceașcă normală.

Așadar, o extracție standard (espresso, filtru sau la ibric) folosește în medie între 7 si 10 grame de cafea măcinată per ceașcă.

La un calcul, avem așa:

a) 1-2 cesti/zi = 10-20 g cafea/zi = 300 – 600 g cafea/lună, aceasta fiind cantitatea ideală.

b) 3-4 cești/zi = 30-40 g cafea/zi = 900g- 1.200 kg cafea/lună, aceasta fiind limita maximă recomandată de experți.

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