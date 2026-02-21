Prima pagină » Actualitate » Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua

21 feb. 2026, 12:41
Ai luat vreodată în considerare că anumite obiceiuri pe care le urmezi zilnic ar putea fi neprielnice organismului tău? Nutriționiștii au vorbit despre ora la care ar trebui să consumi, de pildă, cafeaua. Multe persoane ar fi obișnuite să ia prima înghițitură de cafea la scurt timp după ce se trezesc, dimineața. Totuși, unii specialiști susțin că nu ar fi tocmai benefic.

Nutriționistul spaniol Pablo Ojeda a stabilit ceea ce el numește „regula celor 45 de minute”, argumentând că ar fi mai eficient să aștepți un timp, până când consumi băutură ce conține cofeină. El spune că ar fi ideal să aștepți cel puțin jumătate de oră după trezire. Un alt expert medical recomandă ca așteptarea să fie mai lungă, de 90 de minute.

Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi din Europa, apreciată pentru aportul său de cafeină. Potrivit lui Gregorio Varela, profesor de nutriție, care scrie în lucrarea „Cafea și un stil de viață sănătos” pentru Fundația Spaniolă de Nutriție, cafeina este un alcaloid care „pătrunde cu ușurință în toate celulele corpului, iar dovezile științifice ne spun că stimulează transmiterea impulsurilor între neuroni”, potrivit Express.co.uk.

„O cantitate zilnică de cafea mai mică de 300 de miligrame, adică între două și trei cești, ameliorează oboseala, întârzie apariția ei și promovează funcția cognitivă”, spune el.

Regula de 45 de minute este explicată de nutriționist

Consumul de cafea influențează sistemul cardiovascular, precum și cel respirator și gastrointestinal. Are un efect diuretic ușor și poate îmbunătăți absorbția și efectul analgezicelor. Este o sursă semnificativă de antioxidanți, care ajută la combaterea stresului oxidativ legat de bolile cardiovasculare și neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer și Parkinson. Specialiștii mai arată că băutura oferă fibre alimentare sub formă de polizaharide nedigerabile cu efect prebiotic care susține microbiota intestinală.

Totuși, de ce ar fi indicat să aștepți 45 de minute înainte de a consuma cafea, dimineața? Nutriționistul spaniol Pablo Ojeda contestă obiceiul comun de a bea cafea imediat ce te trezești. A venit cu o serie de explicații.

„Cea mai bună opțiune de a experimenta efectele cofeinei nu este ceea ce face toată lumea, adică atunci când ne trezim. Când ne trezim, avem niveluri foarte ridicate de cortizol (hormonul stresului), așa că nu ar avea sens să bem cafea pentru a ne trezi și mai mult sau pentru a avea mai multă energie. Bea la o jumătate de oră sau la 45 de minute după ce te-ai trezit și nu imediat după”, spune Ojeda.

Regula de 90 de minute

Așa cum a fost menționat anterior, există și regula de 90 de minute.  Dr. Marta González-Corró susține că orele de vârf ale cortizolului sunt: între orele 8:00 și 9:00,  între orele 12:00 și 13:00, între orele 17:30 și 18:30.

„Este mai bine să bei prima cafea la 90 de minute după ce te-ai trezit și nu în orele în care produci în mod natural cortizol. În aceste momente (n.r. orele), ai deja cortizol activat. Dacă îți place foarte mult cafeaua și o bei în orele în care produci în mod natural cortizol, vei produce mai puțin cortizol în timp și vei deveni mai dependent de cafea pentru a rămâne alert și energic”, spune Dr. Marta González-Corró, medic cu un master în nutriție și alimentație de la Universitatea din Barcelona.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

