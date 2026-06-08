Pare de-a dreptul incredibil, ținând cont că nu s-a investit în infrastructura feroviară, spune Adrian Covăsnianu, activist pro-autostradă, pentru Ziarul de Iași. Specialistul s-a referit la viteza trenurilor spre Bârlad.

Covăsnianu, cunoscut activist pro-autostradă și susținător al modernizării căilor ferate, a povestit experiența călătoriei cu trenul pe segmentul de cale ferată reabilitat prin pachetul de lucrări Quick Wins finanțat din PNRR. Unul din firele căii ferate duble a fost modernizat, odată cu reabilitarea suprastructurii căii ferate.

E vorba de o porțiune de 42 km care începe la sud de Vaslui și se termină dincolo de Bârlad: Munteni Vaslui – Crasna – Bârlad – Tutova. Costul pachetului de lucrări a fost de 163 de milioane de lei și a fost inclus pe lista finanțărilor PNRR în 2021, în perioada celor câteva luni în care Adrian Covăsnianu a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. „Afișajul din vagon arăta 120 km/h. Adică exact ce ar trebui să arate”, a descris el călătoria pe calea ferată până la Bârlad.

Deși linia a fost proiectată pentru viteza de 120 km/h, au apărut zone cu restricții.

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Sursa foto interior: Ziarul de Iași / Sursa main: Arhivă (caracter ilustrativ)

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