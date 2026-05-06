Prima pagină » Actualitate » Soluția găsită de Radu Miruță pentru cele 21 de trenuri ”abandonate” în Gara Obor: ”Trebuie să mișcăm lucrurile”

Soluția găsită de Radu Miruță pentru cele 21 de trenuri ”abandonate” în Gara Obor: ”Trebuie să mișcăm lucrurile”

Soluția găsită de Radu Miruță pentru cele 21 de trenuri ”abandonate” în Gara Obor: ”Trebuie să mișcăm lucrurile”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat săptămâna trecută, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că a găsit 21 de trenuri, ”lăsate să se decoloreze în soare”, în gara Obor. Acum, acesta a dezvăluit și ce soluție are pentru ca trenurile să poată fi folosite.

Radu Miruță a găsit 21 de trenuri nefolosite în Gara Obor

Miruță a menționat că a așezat la masă toate părțile implicate pentru a rezolva problema celor 21 de trenuri ”abandonate”. Ministrul interimar al Transporturilor a transmis că, în 7 zile, Ministerul Transporturilor va propune producătorului un act adițional prin care să fie suspendate plățile aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite, pentru ca trenurile să poată fi folosite din nou.

Am găsit săptămâna trecută 21 de trenuri noi, lăsate să se decoloreze în soare, în gara Obor, în loc să transporte călători în condiții decente.
Sigur, am auzit multe scuze – exact din partea celor care au avut libertatea de a gestiona aceste contracte și condiții cum au vrut, înainte de a le semna. Scuzele nu rezolvă blocajele. Dialogul, da.
Așa cum am anunțat în ziua în care am descoperit această situație ridicolă, astăzi am așezat la masă toate părțile implicate: producătorul din Polonia, căruia Ministerul Transporturilor nu i-a cerut să producă nimic în România , reprezentanții CFR, ARF și cei care gestionează proiectul.
Concluzia: în 7 zile, Ministerul Transporturilor va propune producătorului un act adițional prin care să fie suspendate plățile aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite, astfel încât să dăm drumul la trenuri. Ulterior, în alte 4 zile, compania producătoare va comunica în ce măsură acceptă acest compromis pentru deblocarea situației.
Trebuie să mișcăm lucrurile, să penalizăm nerespectările de contract, să sancționăm, dar nu să ținem 21 de trenuri noi în soare, în timp ce oamenii circulă în trenuri vechi, ținându-se de nas.
Știu că v-ați săturat să auziți despre trenuri noi doar în comunicate și promisiuni. E firesc să vrem un lucru simplu: să vedem trenurile circulând, nu dosarele plimbate între instituții”, a transmis Radu Miruță.
AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Mai este DACIA SPRING liderul electricelor în România?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cele mai vechi cântece din istoria omenirii
EXCLUSIV Grindeanu: Nu pot exista anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul/Am văzut aseară că Nicușor Dan nu își dorește asta
15:44
Grindeanu: Nu pot exista anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul/Am văzut aseară că Nicușor Dan nu își dorește asta
EXCLUSIV Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”
15:29
Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”
FLASH NEWS Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace
15:12
Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace
SĂNĂTATE Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea
15:09
Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar/Nu am zis că AUR este antioccidental/Nu exclud anticipatele/Ilie Bolojan blochează în acest moment absolut tot
15:07
Sorin Grindeanu: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar/Nu am zis că AUR este antioccidental/Nu exclud anticipatele/Ilie Bolojan blochează în acest moment absolut tot
SEMNAL DE ALARMĂ Fenomen îngrijorător vizibil din spațiu. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația
14:54
Fenomen îngrijorător vizibil din spațiu. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația

Cele mai noi

Trimite acest link pe