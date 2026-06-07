Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți

Papa Leon al XIV-lea a s-a aflat duminica aceasta la Madrid, după ce a prezidat Liturghia de Corpus Christi în Piața Cibeles, unde, potrivit organizatorilor, s-au adunat în jur de 1,2 milioane de oameni. Afluxul imens de credincioși a forțat chiar și închiderea accesului la zona amenajată în centrul orașului.

Papa a ajuns în Piața Cibeles la bordul Papamobilului, după ce a parcurs mai multe dintre străzile principale ale Madridului. Înainte de începerea celebrării, a fost primit la Primărie de către primarul orașului, José Luis Martínez-Almeida, care i-a înmânat Medalia de Aur a orașului. Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia, împreună cu Prințesa Leonor, Infanta Sofía și alți demnitari, au participat și ei la ceremonie.

În cursul după-amiezii, Papa Leon a participat la evenimentul „Țesând rețele cu lumea culturii, artei, economiei și sportului”, la Movistar Arena, unde s-a aflat și Antonio Banderas.

Banderas a fost unul dintre participanții la întâlnirea care a avut loc duminică după-amiază. Actorul a subliniat că „relația dintre biserică și artă a fost decisivă” și că „biserica a fost cel mai mare producător de artă din umanitate”.

Actorul spaniol a luat cuvântul și a afirmat că „Biserica a fost cel mai mare producător de artă din istoria omenirii”. „Relația dintre Biserica Catolică și artă nu a fost doar rodnică, ci și decisivă. Biserica a fost cel mai mare producător de artă din istoria omenirii”, afirmă el.

În timpul discursului său, Antonio Banderas a rememorat și originile credinței sale, urmărind-o până în copilărie, în timpul sărbătorilor Săptămânii Mari, pe străzile din Málaga.

Actorul a explicat că în acest mediu al artei populare, când avea doar patru sau cinci ani, a apărut în el o întrebare, o întrebare care conținea un singur cuvânt: „Dumnezeu”. „Încet cu încetul, am găsit răspunsuri”, a afirmat el, împărtășind o reflecție asupra experienței sale personale.

„Astăzi sunt aici și mărturisesc că am fost „victima” vrăjii lui Dumnezeu”, a încheiat artistul după un discurs emoționant care a ridicat în picioare Movistar Arena. Ulterior, l-a salutat personal pe Papă și a purtat o conversație cu acesta, potrivit El Mundo.es.

sursa foto: Colaj Hepta

Autorul recomandă:

Papa Leon, discurs înălțător în fața a peste 1 milion de credincioși: Dumnezeu este alături de cei săraci