Papa Leon, discurs înălțător în fața a peste 1 milion de credincioși: Dumnezeu este alături de cei săraci

Papa Leon al XIV-lea a oferit momente desăvârșite în cadrul unei liturghii în aer liber la care au participat peste 1 milion de credincioși. Suveranul Pontif a transmis că Dumnezeu este alături de cei săraci și a făcut un apel emoționant la toleranță și incluziune către locuitorii Madridului.

În cadrul liturghiei, Suveranul Pontif a îndemnat cei peste 1 milion de credincioși să își trăiască credința catolică prin ajutorarea semenilor.

„Dumnezeu se identifică cu cei săraci, cei asupriți, cei singuri și părăsiți”

Papa Leon a subliniat că Dumnezeu „se identifică cu cei săraci, cei asupriți, cei singuri și părăsiți”.

Potrivit estimărilor oferite de Vatican și de organizatorii locali, numărul participanților din piață și de pe străzile adiacente a atins 1.2 milioane de persoane, relatează agenția Reuters, citată de Mediafax. Înaintea liturghiei, după ce a primit cheia orașului din mâna primarului local, Suveranul Pontif a transmis un mesaj în cartea de onoare a Madridului. Acesta și-a exprimat speranța că metropola va rămâne „un oraș primitor și incluziv, unde viața socială este inspirată de valori umane autentice”.

600.000 de tineri au luat parte la o veghe religioasă

Vizita succesorului Papei Francisc a debutat sâmbătă prin întâlniri cu migranți și persoane fără adăpost, precum și printr-o veghe religioasă la care au participat aproximativ 600.000 de tineri. Programul călătoriei, desfășurate în perioada 6-12 iunie, include opriri la Barcelona și în Insulele Canare.

În egală măsură, liderul de la Vatican a făcut un apel către liderii politici să înceteze să își divizeze electoratele și să polarizeze societatea.

„Din dragoste pentru adevăr, vă invit pe toți să lăsați deoparte narațiunile care creează diviziuni și polarizează realitatea socială și istoria voastră”, a spus el. Acest demers va ajuta Europa „să depășească simplificările sterile printr-o apreciere fructuoasă a complexității”, mai spune Leon.

AUTORUL RECOMANDĂ