Ce mai face Nicușor Dan în plină furtună politică la București. Discută cu „Prietenii Coeziunii”. Cu cine s-a întâlnit la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a organizat astăzi, la Bruxelles, o întâlnire alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre viitorul banilor europeni. În timp ce scena politică de la București este zguduită de anchete DNA și decizii grele în instanță, șeful statului s-a reunit cu liderii grupului „Prietenii Coeziunii”.
Nicușor Dan a ales să rămână concentrat pe agenda externă și pe atragerea de resurse financiare. Președintele a organizat ședința alături de Georgia Meloni chiar înaintea dezbaterilor oficiale despre bugetul general al Uniunii Europene.
„Împreună cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, am organizat prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028–2034,” a transmis acesta printr-o postare pe Facebook.
Întâlnirea de la Bruxelles are loc în aceeași zi în care Bucureștiul trece printr-o perioadă de criză politică majoră. Primarul Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA, liderul USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul privind conflictul de interese, iar Tribunalul Ilfov a blocat o decizie internă a PNL legată de votul pentru noul Guvern Veștea.
În ciuda tensiunilor de acasă, Nicușor Dan își continuă vizita externă și pune accent pe stabilitatea economică.
„Vom continua să pledăm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană.”