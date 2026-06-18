Ce mai face Nicușor Dan în plină furtună politică la București. Discută cu „Prietenii Coeziunii”. Cu cine s-a întâlnit la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a organizat astăzi, la Bruxelles, o întâlnire alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre viitorul banilor europeni. În timp ce scena politică de la București este zguduită de anchete DNA și decizii grele în instanță, șeful statului s-a reunit cu liderii grupului „Prietenii Coeziunii”.

Nicușor Dan a ales să rămână concentrat pe agenda externă și pe atragerea de resurse financiare. Președintele a organizat ședința alături de Georgia Meloni chiar înaintea dezbaterilor oficiale despre bugetul general al Uniunii Europene.

Facebook „Împreună cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, am organizat prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028–2034,” a transmis acesta printr-o postare pe

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Întâlnirea de la Bruxelles are loc în aceeași zi în care Bucureștiul trece printr-o perioadă de criză politică majoră. Primarul Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA, liderul USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul privind conflictul de interese, iar Tribunalul Ilfov a blocat o decizie internă a PNL legată de votul pentru noul Guvern Veștea.

În ciuda tensiunilor de acasă, Nicușor Dan își continuă vizita externă și pune accent pe stabilitatea economică.